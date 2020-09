Gamle Bergen er et levende museum

Ikke lukk øynene for det som faktisk blir gjort på Gamle Bergen Museum.

Publisert Publisert Nå nettopp

Skuespillere i kostymer tar imot besøkende, inviterer dem inn i «hjemmene sine» og tar dem med på en tidsreise tilbake til det gamle Bergen, alt basert på museets kunnskap om 1800-tallet og byens historie, skriver innsenderne. Foto: Bymuseet i Bergen

Debattinnlegg

Astrid M. Strømsnes, fungerende museumsdirektør, Eivind H. Hermansen, styreleder, Bymuseet i Bergen

Gamle Bergen Museum er i ferd med å bli en kulturkatastrofe, skrev Jens Lorentzen i BT 20. september.

Innlegget synliggjør en viktig og reell problemstilling: Manglende pengebevilgninger og skjevfordelingen i museumssektoren setter viktige deler av Bergen og Norges historie i fare. Historier som må bevares og formidles for fremtidige generasjoner.

Stiftelsen Bymuseet i Bergen drifter Gamle Bergen Museum. Vi kjemper hver dag for å få tilmålte kulturmidler til å strekke til. Behovet for vedlikehold, utvikling og aktivitet på alle våre ni museumsarenaer er endeløst, og midlene står ikke i forhold.

På tross av dette, har tiden absolutt ikke stått stille på museet!

Les også Innlegget som startet debatten: «Gamle Bergen er i ferd med å bli en kulturkatastrofe»

Gamle Bergen Museum ligger i Sandviken og ble åpnet i 1949. Museet er bygget rundt lyststedet «Elsero», som skipsbyggeren Rasmus Rolfsen bygget til sin kone Elsebe. Eiendommen var i familien Rolfsens eie fra 1784 til 1903. Her anla familien skipsverft og lyststed, seinere også parkanlegg etter de gamle engelske hagers mønstre.

Stiftelsen Gamle Bergen lyktes i å etablere museet som en «redningshavn» for Bergens rivningstruede eldre hus, og husene som står på museet i dag, kom hit mellom 1945 og 1981. Friluftsmuseet består av 55 trehus, hvorav de fleste opprinnelig har stått i Bergen sentrum.

Disse 55 bygningene skal vedlikeholdes utvendig og innvendig i tråd med antikvariske prinsipper som krever høy fagkompetanse. Bymuseet i Bergen består av 100 historiske hus, og vår bygningsvernavdeling jobber knallhardt for å ta vare på dem på tross av svært trange økonomiske rammer.

De siste årene er det lagt ned stor innsats for å restaurere og male byggene i Gamle Bergen, men vi har ikke kapasitet til å hindre et vedlikeholdsetterslep. Med større statlige og lokale bevilgninger kunne vi ha tilsatt flere håndverkere, og på den måten latt friluftsmuseet skinne enda sterkere enn det gjør i dag.

Les også Nå er «de stygge dyrene» tilbake på museet

Men vær så snill: Ikke lukk øynene for det som faktisk blir gjort. «Ypperlig» og «svært bra» er stikkord fra 246 av 293 anmeldelser Gamle Bergen Museum har fått på den internasjonale nettjenesten Trip Advisor.

I stedet for tradisjonelle guidede omvisninger for grupper, opplever publikum nå et levende museum. Skuespillere i kostymer tar som husenes beboere imot våre besøkende, inviterer dem inn i «hjemmene sine» og tar dem med på en tidsreise tilbake til det gamle Bergen, alt basert på museets kunnskap om 1800-tallet og byens historie.

Dette til stor begeistring for både store og små, og et svar på Lorentzens etterlysning av en omvisning folk vil huske.

I tillegg tilbyr vi konserter, teaterforestillinger, foredrag og større familiearrangement. Fra 2014 har barn fått tilbud om sommerskole, et konsept som hvert år har lange ventelister, og som går ut på at gjennom opplevelser, lek og læring, får barn kjennskap til tradisjon og historie.

Aktiviteten i Gamle Bergen er større enn noensinne, og samtidig har vi ambisjoner om å gjøre mye mer. Vi deler også Lorentzens ønske om økte besøkstall.

Les også Vi lever et museumsliv i rust- og råtebransjen

Nå besøker 30.000 mennesker Gamle Bergen Museum i de tre månedene det er åpent i sommersesongen. For at flere skal kunne komme, må sesongen utvides, og det er dessverre ikke mulig med dagens infrastruktur: Vi er avhengige av å få på plass et nytt publikumsbygg. Det er allerede tegnet, prosjektert og klart til å bygges.

Bymuseet har gjennom midler fra Bergen kommune og Kulturdepartementet oppnådd to tredelers finansiering av bygget, men er avhengig av å få på plass resterende finansiering for at prosjektet skal bli en realitet.

Også i sjøområdet er vi i gang med oppgraderinger.

Området er med i Bergen kommunale kystkultursenters utviklingsplan, Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Veteranbåtrute med Beffen er allerede etablert. Vår ambisjon er at dette skal bli et levende kulturhistorisk miljø.

Bymuseet er en sterk faglig organisasjon. Med stor hjelp fra Gamle Bergens frivillige kulturliv og andre samarbeidspartnere, mangler det ikke på vilje, kunnskap eller ambisjoner. Dessverre er kampen om kulturkronene hard. Vi jobber hardt for å få lite ressurser til å strekke langt, men skulle gjerne gjort mye mer.

Dere skal vite at vi gjør vårt ytterste for å bevare denne viktige delen av Bergen og Norges historie, og det er vi stolte av!