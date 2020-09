Eg er heile tida redd for å smitte pasientane

Eg trur mange som jobbar i helsetenesta no, går med konstant uro for å smitte pasientane.

Det er ikkje meg sjølv, men pasientane eg er redd for. Dei er søsken, foreldre, venner og kollegaer. Foto: Privat

Debattinnlegg

Eskild Hustvedt Sjukepleiar og tillitsvald for Fagforbundet

Eg går heile tida med ei viss frykt. Frykta for å vere den personen. Den som tek smitten med inn, og smittar pasientar.

Mine pasientar har kreft. Dei har meir enn nok med eigen sjukdom, og eg vil ikkje legge stein til den byrda.

Eg veit at viss eg får covid-19 og tek smitten med inn, er det ikkje min feil. Eg følgjer alle råd og vel så det.

Men eg er likevel redd. Konsekvensen er den same.

Eg trur mange som jobbar i helsetenesta, går med same frykt no. Ei konstant uro, der kvart minste nys blir analysert med vitskapleg presisjon. Bør eg halde meg heime no? Bør eg teste meg? Er dette nytt sidan sist eg testa meg?

Men av og til er eit nys berre eit nys.

Uroa vert sjølvsagt ikkje betre av at det auka smittepresset i Bergen. Eg er heilt avhengig av å ta kollektivtransport for å kome meg til jobb. Eg treng òg å gå ut og handle.

Forutan det held eg meg unna folk så godt det let seg gjere.

Eg er heldig, eg har ein arbeidsgjevar som passar på. Tilsette i Helse Bergen har tilbod om å få utlevert munnbind gratis, viss ein er avhengig av kollektivtransport til jobb. Det er eit lite tiltak som betyr mykje, og som andre, til dømes Bergen kommune, også bør vurdere seriøst.

Det blir heilt feil viss dei som held samfunnskritiske funksjonar i gang, sjølve må betale for det, medan andre sit trygt på heimekontor. Potensialet for alvorlege konsekvensar er òg større.

Det er ikkje meg sjølv eg først og fremst er redd for. Det er pasientane mine. Desse pasientane er søsken, foreldre, venner og kollegaer. Det er for dei me skal etterleve smittevernreglar. Det er ein måte å vise solidaritet og omsorg.

Det er òg ein måte å hjelpe oss på i helsetenesta, og mykje meir effektivt enn å klappe.