Vi overlater ikke til unge frivillige å gi omsorg til noen av verdens aller mest utsatte barn.

I innlegget «Bistand med bismak» i BT 28. juli, gir Henrik Larsen en svært feil beskrivelse av SOS-barnebyers arbeid. Innlegget kan skape en forståelse av at tusenvis av unge jenter fra Norge arbeider frivillig i SOS-barnebyers programmer verden over. Det er langt fra sannheten.

Det er ikke norsk eller annen utenlandsk ungdom som sørger for at barn uten omsorg, eller som står i fare for å miste omsorg, får en oppvekst med stabilitet og trygghet gjennom SOS-barnebyer programmer. Det er lokalt ansatte med rett kompetanse.

SOS-barnebyer på Zanzibar har ingen direkte kontakt med Atlantis, men en avtale med en lokal organisasjon som heter Volunteer Zanzibar Organisation. Dette er en organisasjon Atlantis samarbeider med. Gjennom den lokale organisasjonen har SOS-barnebyer det siste året hatt tre norske frivillige, to er reist hjem, en er der fortsatt.

De frivillige arbeider ikke direkte med barna, de gjør ulike typer administrativt arbeid. Avhengig av kvalifikasjoner kan de også gi lærerstøtte knyttet til skole. De frivillige dekker selv alle utgifter med oppholdet, og de bor utenfor barnebyen.

For barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, er det spesielt viktig med god og stabil omsorg fra trygge voksne. Alle SOS-foreldre og -familieassistenter har utdanning, opplæring og erfaring som gjør dem i stand til å gi barn med ulike opplevelser tidligere i barndommen god og riktig oppfølging. SOS-familien er barnas hjem, som i en hvilken som helst annen fosterfamilie. Dette er SOS-barnebyers familiemodell, og den brukes - med lokale tilpasninger - over hele verden.

En annen viktig grunn til at vi ikke bruker internasjonale medarbeidere, er fordi de som har omsorg for barna skal kjenne lokal og nasjonal kultur og snakke det lokale språket. Det er også essensielt for barn å få stabil omsorg over tid, og det utelukker i stor grad ungdom som ønsker å gjøre en innsats. Det er også et poeng å sørge for at arbeidet bidrar til sysselsetting lokalt og nasjonalt, og dermed også positive sosiale og økonomiske ringvirkninger.

Å utvikle lokal frivillighet er en viktig og integrert del av SOS-barnebyers programkonsept. Den frivillige dimensjonen har som mål å styrke barnevennlige strukturer i lokalsamfunnet, for eksempel gjennom å engasjere unge og voksne i lokalsamfunnet til bedre å ivareta barns rettigheter, utvikling og drift av yrkesopplæringstiltak og spare- og lånegrupper og informasjonsarbeid. Frivillige i disse programmene er ikke lønnet. Arbeid med utenlandske frivillige er ikke en del av SOS-barnebyers programkonsept.

Vi har mange unge frivillige som jobber lokalt i Norge for å støtte SOS-barnebyer. Det er strålende at ungdom ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Men å skape inntrykk av at vi overlater til frivillige og engasjerte unge mennesker å gi omsorg til noen av verdens aller mest utsatte barn, er direkte feil.