Jeg mener ikke å være ufølsom, men får man to på matteeksamen, er man rett og slett ikke god i matte.

BT skriver om at mange stryker på opptakskravene til lærerhøyskolen. Selvsagt kan jeg forstå skuffelsen. Det er menneskelig. Men nyheten er faktisk ikke at noen blir lei seg over å ikke bestå opptakskravet til lærerstudiet. Nyheten er at opptakskravene virker etter sin hensikt.

Jeg forstår at BT ønsker å gi et ansikt til dem som ikke klarer kravene. Men dette er også formålet med opptakskravene. Se for deg andre mulige overskrifter: «Utrent mann klarte ikke opptakskravene til befalsskolen». «Flittig elev kom ikke inn på legestudiet på grunn av dårlig kjemikarakter». «Håpefull politiaspirant kom ikke inn på politihøyskolen på grunn av dom på rullebladet». Vel – dette er altså kjernen av opptakskrav. De er der av en grunn. Og selv om det kan oppleves brutalt, er det nødvendig.

Når 57 prosent av kommende lærere – og mattelærere – ikke består en innføringsprøve i matte, er det først og fremst bevis på at testen er nødvendig. Som salige Inge Lønning sa så godt: Ingen er en så god pedagog at de kan lære bort noe de ikke kan selv.

Regjeringen vil heve statusen på læreryrket. Målet er at det skal bli et prestisjestudium igjen. Er det da så urimelig å sette noen grunnleggende opptakskrav til lærerhøyskolen?

For å ta eksempelet til BT: Når ble opptakskravet kjent for studentene som strøk? I tide. Kan de som stryker gjøre noe med det nå? Ja. De kan ta opp igjen fag. Slik mange, mange, mange tusen elever gjør hvert år for å nå drømmene sine. Hvem er opptakskravet til syvende og sist laget for? For barn. Barn som gjerne ikke er født ennå, men som skal møte verdens beste lærere når de møter opp første skoledag om noen år.

Opptakskravet til lærerstudiet er altså et middels vanskelig hinder som man vet om på forhånd, og som man kan gjøre noe med dersom man skulle feile. Det er ikke urimelig. Det virker. Og det er kommet for å bli.