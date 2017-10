Skal vi få til eit grønt skifte, må ikkje energien sløsast bort på hydrogendrivne snøggbåtar.

Sogn og Fjordane går for ein klimarevolusjon til sjøs skriv Bergens Tidende 2.10. Snøggbåtane skal drivast med hydrogen produsert ekstremt kostbart frå vasskrafta i fylket. Snøggbåttrafikken skal bli ein flåte med nullutslepp av klimagassar. I dag står den for 55 prosent av utsleppet frå kollektivtransporten i fylket. Utslepp av klimagassar må vi sjå i eit globalt perspektiv, og vi må stille opp energibruken til båtane mot alternative løysingar slik som el-drivne ekspressbussar. Då finn vi at båtane vil bruke minst 20 gonger så mykje vasskraft per reisande mellom Sogndal og Bergen som el-bussen.

Dei nye lyntoga på Austlandet vil bruke minst 50 gonger så mykje energi og produksjonskostnadene per reise vil vere minst 50 gonger så høge som for el-drivne ekspressbussar på heilt parallelle 4-felts motorvegar som alt ligg føre og har ledig kapasitet. Desse toga produserer så kostbart at brukarane berre er villige til å betale 5 prosent av dei totale produksjonskostnadene. Resten må betalast av skattebetalarane over heile landet. Toga vert framstilte med nullutslepp av klimagassar i NTP, mest fordi dei veldige indirekte utsleppa frå bygging og vedlikehald av transportveg og tog vert halden utanfor energirekneskapen.

Indirekte utslepp kjem frå land som produserer anleggsutstyr og transportutstyr og brukar straum frå kolfyrte kraftverk. Jernbaneverket brukar i år 18 milliardar kr for bygging og vedlikehald av transportveg for tog som produserer om lag ein prosent av personreisene i landet og langt meir skal det bli ifølgje NTP. Globalt vert berre vel to prosent av energien produsert frå vasskraft og skal vi få til eit grønt skifte må all denne energien brukast effektivt og ikkje sløsast bort på lite energieffektive hydrogendrivne snøggbåtar og lyntog i høve til energieffektive kollektive transportløysingar på veg, der trass alt meir enn 95 prosent av alle personreiser vert utført.

Noreg sit på ein svært høg prosent av all nyttbar vasskraft i Europa. Det er fullt mogeleg å overføre el-overskotet til land som produserer elkraft frå kolfyrte kraftverk. Det ville vere eit tiltak for å få redusert globale klimagassutslepp. Fylka står bak snøggbåttrafikken og staten bak jernbanetrafikken og vernar sterkt om desse transportopplegga utan tanke på utslepp og kostnad. Difor vert ikkje den langt meir energieffektive alternativet el-busstrafikk eit tema korkje i fylkesplanar eller i statsplanar som NTP. Problemet skuldast i høg grad manglande fagleg kunnskap i byråkratiet om samanhengane mellom lokale tiltak og globale effektar, men og frå sterkt påverknad frå særinteresser med minst ein fot innanfor det offentlege planarbeidet.