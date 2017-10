Høyresiden og deres detaljstyring og stoppeklokker har ikke lenger flertall i Bergen by.

«Normtidene har fratatt pleiere muligheten til å utøve nødvendig omsorg for pasientene», melder en av de ansatte i evalueringen av normtider i hjemmetjenestene. Det er en alvorlig tilbakemelding. Heldigvis tar Arbeiderpartiet og byrådet de ansattes tilbakemeldinger på alvor.

I 2006 innførte Monica Mæland, Henning Warloe og resten av det Høyre-ledede byrådet det vi i ettertid er blitt kjent med som stoppeklokkeomsorg i hjemmetjenestene i Bergen kommune. I 2014 begynte Høyre-byråd Hilde Onarheim arbeidet med å ytterligere stramme inn normtidene, og det Høyre-styrte bystyret vedtok innstrammingen våren 2015.

Dagens byrådsflertall valgte under sterk tvil å akseptere og videreføre denne endringen etter valget i 2015, men vi la inn et krav om at både normtidene og hele systemet med normtider skulle evalueres etter ett år. Evalueringen resulterte i ramsalt kritikk. Ikke bare av innstrammingen, men av normtidene som konsept. Den viser at hele måten å organisere hjemmetjenestene på er en form for New Public Management som ikke fungerer.

I Arbeiderpartiet er vi mange som lenge har jobbet for at vi i Bergen skal se til København og deres tillitsreform. Vi tror på de ansattes egne erfaringer og faglige vurderinger. Vi vil lytte mer til innbyggernes og brukernes erfaringer og behov. Nå forkaster vi stoppeklokkene i hjemmetjenestene.

Jeg ser frem til arbeidet med å utvikle hjemmetjenestene med innbyggernes behov som utgangspunkt og med tillit til de ansatte. Det skal skje i samarbeid med brukerne, brukerorganisasjonene, ansatte og tillitsvalgte.

Høyresiden og deres ukritiske tilnærming til detaljstyring og stoppeklokker har ikke lenger flertall i Bergen by.