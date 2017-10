Religionsvitenskapen er i dag ikke lenger et fag for spesielt interesserte, men har en viktig funksjon i samfunnsutviklingen.

«Instituttet som beskjeftiger seg med ti tusen religioner». Slik presenterte BT det nyopprettede Religionsvitenskapelig institutt ved Universitetet i Bergen i et oppslag på førstesiden 4. februar 1967.

I artikkelen møter vi den nytiltrådte, unge professoren Alv Kragerud, foreløpig instituttets eneste fast ansatte. Det er han som fremholder at religionsvitenskapen er studiet av ti tusen religioner. «Man må nemlig ha det klart for seg», sier han, «at religion ikke er ensbetydende med kristendom. Den kristne religion utgjør bare en liten brøkdel av vårt arbeidsfelt.»

I 1967 var slikt uvant, for en del sikkert også provoserende. Å studere alle religioner på like fot, uten å favorisere noen, var en fremmed tanke for mange i en tid da religionsundervisning stort sett var ensbetydende med opplæring i kristendom – en opplæring som ofte var preget av forkynnelse og bekjennelse.

Femti år senere har verden forandret seg dramatisk. Vi underviser og snakker om religion på en annen måte i dag, både i skolen og ellers i samfunnet. Vi er blitt oss bevisste det religiøse mangfoldet i verden, som nå har kommet oss tett inn på livet på godt og vondt. Vi er blitt mer kritiske til religiøse autoriteter. Religionens, og religionenes, rolle i samfunnet debatteres daglig; deres moralske regler blir kontinuerlig utfordret. Disse dyptgående endringene i vårt forhold til religion har også satt sitt preg på religionsvitenskapen.

Fagets stilling på universitetet og samfunnet er i dag ganske forskjellig fra det den var for femti år siden. Mest iøynefallende er veksten. Den ene professoren som utgjorde det nye instituttets stab i 1967, er i dag blitt til ni professorer og førsteamanuenser. Denne store økningen skyldes naturligvis at mange flere studerer religionsvitenskap i dag. I fagets første år kunne studentene telles på en eller to hender. Det var et eksklusivt studium, litt sært og kun for spesielt interesserte, syntes nok mange. Tyngdepunktet lå i den eldre religionshistorien, og de få som tok studiet videre til en magistergrad, som kvalifiserte for forskning i faget, var forventet å lære seg døde språk, helst flere. Forskning var nitide tekststudier, og da måtte man beherske de relevante kildespråkene: klassisk arabisk, sanskrit, gresk, egyptisk, norrønt eller annet.

Yrkesmulighetene var ikke mange. Med magistergrad tok man sikte på en forskerstilling, mens de studentene som tok et grunnfag eller mellomfag helst burde passe på å supplere fagkretsen med noen gode skolefag om de skulle få seg jobb. Det er ikke rart at studentene var få.

Skolefaget den gangen het kristendomskunnskap. Da Stortinget i 1965 opprettet religionsvitenskap ved UiB, ble det forutsatt at instituttet også skulle tilby universitetsstudier i kristendomskunnskap av hensyn til skolens behov. Det tilbudet kom i gang fra begynnelsen, og der ble studentene raskt mange. Men her var det duket for konflikt.

Kristendomskunnskap var alt det religionsvitenskapen ikke ville være. Det var et studium av én religion, og manglet dermed det store utblikk som et sammenlignende religionsstudium skulle gi. Det var heller ikke et objektivt vitenskapelig studium, mente religionsviterne, for man ante hele tiden en bekjennende undertone: Faget var jo egentlig teologi, og tilpasset et skolefag som den gangen var konfesjonelt definert. Likevel skulle de samarbeide på samme institutt.

Årelang strid fulgte. Religionsviterne betraktet kristendomskunnskap som en gjøkunge i instituttreiret som ville dominere og fortrenge den genuine religionsvitenskapen. Det endte med en dramatisk skilsmisse i 1985, da de to fagene endte opp med hvert sitt institutt. Men akkurat på den tiden skjedde det et vendepunkt som forandret alt. Religionsvitenskapelig utdannelse ble nå godkjent i skolen, og faget fikk dermed en helt ny yrkesrelevans. Andre forandringer i samfunnsklimaet og internasjonale begivenheter gjorde også sitt til å øke interessen for et allment religionsstudium.

Faktum er i alle fall at studenttilstrømningen til faget vokste eksplosjonsartet fra slutten av 1980-tallet, mens interessen for kristendomskunnskap stadig sank. I 1991 ble kristendomskunnskap lagt ned, og undervisningen om kristendom ble en del av faget religionsvitenskap. Siden den tid har styrkeforholdet mellom religionsvitenskap og teologi forandret seg over hele landet. De er nå likeverdige størrelser, og religionsvitenskapelige tenkemåter har også gjort sitt inntog i teologien. Nå samarbeider vi bedre enn noen gang før, både om religionsundervisningen i skolen og i forskningsprosjekter.

Det som her har skjedd, er ikke bare av intern, faghistorisk interesse, men gjenspeiler bredere kulturelle endringer i samfunnet. Interessen for religion har økt, men har også forandret seg i forhold til situasjonen på 1960- og 70-tallet, en tid da man enten var tradisjonelt kirkelig engasjert eller sekulært likegyldig overfor all religion. I dag ser vi at mange er interessert i religion på et uavhengig og individualistisk grunnlag. Tradisjonelle religiøse autoriteter betyr mindre. Man velger selv hva man ønsker å ta til seg av gamle religiøse verdier og symboler, eller man kan være uttalt kritisk til religionenes tradisjonelle fortellinger og verdensbilder, men samtidig dypt engasjert. Urfolks religiøse tradisjoner trekkes frem igjen i jakten på identitet. Man må forholde seg til vår tids påtrengende religiøse mangfold globalt og lokalt, og man eksperimenterer med alternative former for åndelighet.

Religionsvitenskapen i dag imøtekommer denne interessen ikke bare ved å tilby et bredt anlagt og refleksjonsstimulerende studium, men også ved å utforske de religiøse prosessene som skjer i vår egen samtid. Den eldre religionshistorien står fortsatt sterkt, for de etablerte religionene har lange historiske røtter som stadig trenger å revurderes. Men den bergenske religionsvitenskapen har også vært førende i studiet av nye religiøse bevegelser og vår tids religiøse uttrykksformer, både innenfor turisme og populærkultur.

Skolens religionsundervisning er et annet felt der religionsvitenskapelige innfallsvinkler i dag er helt nødvendige, og der et sterkt bergensmiljø fører an. Religionsvitenskapen er i dag ikke lenger et fag for spesielt interesserte, men har en viktig funksjon i samfunnsutviklingen.