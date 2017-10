Unge i arbeidslivet forstår bedre råskapen i arbeidslivet enn akademikere med trygg jobb.

Det er trist at stortingsrepresentant og tidligere fylkesordfører fra Høyre, Tom-Christer Nilsen, forsøker å rakke ned på unge samfunnsengasjerte arbeidstakere som forteller om utfordringer i arbeidslivet i dag. En erfaren stortingsmann som Nilsen burde holde seg for god til en usaklig debattstil.

Unge forstår bedre hvordan det er å være ung i arbeidslivet enn yrkespolitikere fra Høyre. Gjennom selv å ha arbeidet i butikknæringen i flere år, hørt kollegaers erfaringer og arbeidet som tillitsvalgt i LO, mangler jeg neppe kunnskap og erfaring om mye av råskapen i arbeidslivet for unge. Jeg synes heller Nilsen bekrefter at Høyre ikke forstår arbeidslivspolitikk.

Å forme arbeidslovgivning ut fra tanken om at arbeidsgiver og arbeidstaker er likestilt, er et farlig utgangspunkt. Å tro at enhver arbeidstaker kan forhandle frem endringer i kontrakten, er naivt, feil og viser mangel på virkelighetsforståelse. Får en arbeidstaker i butikknæringen eller byggebransjen en kontrakt hvor arbeidsgiver kan «gjennomsnittsberegne timene på 52 uker», vil han ikke kunne kreve å få det punktet fjernet fra kontrakten. Da er det flere hundre andre arbeidssøkere å velge mellom, som vil akseptere det av desperasjon.

Det vil da føre til et arbeidsliv hvor særlig unge uten sterke forhandlingskort må belage seg på en reell nulltimerskontrakt. Unge vil dermed ikke få noen som helst forutsigbarhet i hverdagen. Arbeidstakeren vil ikke vite om han har råd til husleien eller mat fordi lønnen varierer stort fra måned til måned. Man kan iallfall glemme å få innvilget huslån.

I tillegg vil det bli umulig å planlegge ferie og familietid fordi en aldri vet når en må på jobb. Er en ansatt i en 50-prosentstilling, kan man risikere å ikke få vakter før etter seks måneder. Arbeidsgiver får fleksibiliteten, men arbeidstakeren sitter igjen med usikkerheten.

Det vil forverre råskapen i arbeidslivet, om Høyre åpner for å gjøre maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker så ubalansert i arbeidsgivers favør. Høyres arbeidslivspolitikk rammer vanlige arbeidstakere. Det kan ikke aksepteres.