Omdal hevder bastant at erfaringene med åpne landskap er nesten entydig negative. Etter fire år av doktorgradsstudier vet jeg bedre.

Svein Egil Omdal viser til svenske tilstander i kontormiljøet, men har verken lyttet til svensk visesang eller norsk forskning på området. I lørdagens BT kritiserer han både de åpne landskapene, arkitektene og frem for alt til Statsbygg, som blir kritisert for å ha tatt på seg hodetelefonene og i planleggingen av det nye regjeringskvartalet ikke ha lyttet til forskning på området. Fokuset er atter en gang på at de åpne kontormiljøene skaper konsentrasjonsproblemer, stress og mistrivsel mens de antatte effektene av økt samhandling uteblir. Omdal ber oss arkitekter om å ’backa’ lite. La oss gjøre akkurat det, la oss ’backa’ lite.

Privat

Omdal hevder sikkert og bastant at erfaringene med åpne landskap er nesten entydig negative. Etter fire år av doktorgradsstudier på aktivitetsbaserte landskap vet jeg bedre. For faktum er at forskningen er langt fra svart-hvitt og konkluderende. Funnene viser snarere til et komplekst bilde med mange nyanser.

For å forstå disse nyansene bør vi sette en fot i bakken og se på hva de fysiske rammene gjør med oss mennesker.

Gjennom forsking er det vel etablert at de fysiske rammene og det sosiale miljøet henger tett sammen. Sosiologen Erving Goffman viste allerede på 50-tallet at atferd reguleres av det fysiske miljøet. Enkelt sagt oppfører vi oss ulikt avhengig om vi befinner oss hjemme, på jobb, i butikken eller på fotballstadion. Vi kan derfor fastslå at arbeidsplassarkitekturen har effekt også på sosiale strukturer.

Når organisasjoner implementerer åpne og aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer gjøres dette med en bevist strategi for å endre og angripe sosiale og kulturelle strukturer. Målet er å angripe gamle uvaner for å isteden oppnå nye og bedre måter å jobbe på – ofte med sikte på å skape økt samhandling. Men når kontorveggene rives kommer både ledere og kolleger litt tettere på hverandre. Mens det blir enklere for lederen å følge med, å være ’hands on’, samt å bistå der det trengs vil vedkommende også komme tettere på den enkelte ansatte – noe som kan skape ubehag.

Når kontorveggene rives ser vi også mer og hører mer ¬¬– fremfor alt så møter vi flere og må dele samme landskap. Flere møter i løpet av arbeidsdagen skaper samhandling, spesielt med at vi blir kjent med flere og blir delaktige i et større miljø. Men vi blir også utsatt for flere forstyrrelser.

Når vi hadde egen kaffekrok var det selvfølgelig hyggelig med kl. 10 og kl. 14 kaffen, som kanskje noen ganger dro ut litt på tiden. Men når naboteamet plutselig møtes i samme kaffesone er det kanskje ikke like legitimt å bruke 1 time på kaffepauser hver dag.

Når pulten plutselig skal ryddes hver dag, og bildet på katten må vekk fra skrivebordet, vil dette selvsagt gå utover individets mulighet til å personifisere sitt eget arbeidsmiljø. Men jeg trenger knappest å referere til forskning for at de fleste skal forstå at å rydde vekk kaffekoppen og epleskrotten ved arbeidsdagens slutt gir vaskepersonalet mulighet til å vaske pulten din.

Å rydde vekk litt papirer ved arbeidsdagens slutt bidrar ikke bare til et hyggeligere arbeidsmiljø, men også til et bedre inneklima og en høyere grad av konfidensialitet. Samt - når alt dette er gjort finnes det fortsatt mulighet for å ha bilder av katt, kone, barn, barnebarn og motorsykkelen på mobilen eller skjermen – men snille, spar kollegene dine for bamsene dine og alt det som kona di ikke ville ha tillatt at du har hjemme.

Men ingen endring uten at noe av det trygge, velkjente vil bli tapt. Heller ingen endring uten mulighet for at noe bedre vil bli vunnet.

Omdal viser til at det å flytte inn i åpent landskap med ’gamle vaner’ på lasset et en oppskrift på å mislykkes. Ja, det og flytte inn ansatte, det være seg de er professorer, konsulenter, journalister eller regnskapsmedarbeidere i åpent landskap, uten en klar plan og uten å hjelpe de ansatte på veien går oftest feil. Dette er en dyr lekse som mange, bland annet Högskolan i Malmö fått lære.

Når det nye kontormiljøet ikke fungerer er dette som oftest hverken arkitektenes eller arkitekturens feil. Løsningen ligger ikke heller i å gripe etter hodetelefonene eller bygge høyere skillevegger. Det er når dette skjer som mistrivsel oppstår – det har vi gode vitenskapelige belegg for.

Så for å få det åpne landskapet å fungere må organisasjonens ledere og medarbeidere ta et større ansvar i å løfte frem utfordringene som finnes i det sosiale arbeidsmiljøet og ha en klar plan for hva man ønsker å oppnå i det nye fysiske arbeidsrommet. Sammen med arkitektene må organisajonene tørre å skape nye fysiske så vel som sosiale strukturer – hvor det finnes tid og rom både for det sosiale men også for den individuelles behov for konsentrasjon.

Den som studert planene for det nye regjeringskvartalet vet at her finnes det godt om plass både for det sosiale nettverket men også for konsentrasjonsarbeid. Rapportskriving og rutineoppgaver er ikke glemt. Utfordringen vil heller ligge i om hvorvidt medarbeiderne er villige til å benytte seg av de resurser som det nye arbeidsmiljøet gir.

Forskning viser her at når omstillingen til et nytt kontormiljø blir håndtert som et endringsprosjekt, hvor medarbeiderne får tid og mulighet til å bygge opp nye sosiale strukturer er erfaringene positive. Faktum er at nesten utelukkende alle vitenskapelige studier på aktivitetsbasete kontormiljøer som er blitt foretatt i Norge under de siste 15 årene viser til høy trivsel og svært positive effekter før så vel medarbeidere som for organisasjonen som helhet. Dette er forskning som mine kolleger ved NTNU, i sin kamp på å tviholde på kontoret tydeligvis oversett. Heldigvis har utbyggere og arkitekter klart av å se et større bilde.

Organisasjoner blir anklaget for å kun tenke på plass og kostnadsbesparelser. Men faktum er at vi dessverre ikke lenger lever i en verden hvor vi har råd til å sette av 30 kmv per ansatt – noe som cellekontorsbygg krever. For å spare miljøet og skape et bærekraftig og fleksibelt regjeringskvartal, som kan støtte opp om Norge i mange titalls år, må vi derfor se framover.

Tøft som det kan være må vi innse at det i det norske arbeidslivet er i endring. Her vil det ikke lenger finnes plass for hyllemeter på hyllemeter med ringpermer, ei heller vil det være legitimt til å pynte pulten med bilde av katten.

Men for all del la oss ’backa’ lite, men ikke for å rygge helt tilbake til den innerste kroken i cellekontorets fire vegger og smelle døren igjen på veien – uten å se nyansene i hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser kan gjøre for arbeidsmiljøet.