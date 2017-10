Det er på tide med en lovendring som sikrer besteforeldre samværsrett med sine barnebarn om foreldrene nekter.

Det er vårt inntrykk at det er et økende problem at barnebarn skilles fra sine besteforeldre. Gjennom vårt arbeid med «Barns rett til besteforeldre» har vi fått kontakt med svært mange som forteller om manglende samvær med barnebarn. Brutte samliv, og barn som flytter med en av sine foreldre kan være årsaken. Besteforeldre og andre slektninger er prisgitt forelderens gunst, for å få samvær eller ikke. Det mest hjerteskjærende er foreldre som nekter besteforeldre å se sine barnebarn.

Barna kan nemlig nekte sine foreldre samvær med Barneloven i hånd.

Hvis så er tilfelle, må skole og fritidsordninger følge opp avslaget. Barna kan med loven i hånd politianmelde sine foreldre. Loven om barn og foreldre fra 1981 er klart på at det er foreldrene som bestemmer hvem barna skal omgås.

Mange av disse besteforeldrene har vært en tett del av nettverket til sine barnebarn, de har hentet og brakt til skole og barnehager, de har spist middag og gjort lekser sammen. De har leker og reserveklær. Besteforeldrene og barnebarna har vært på kino, teater og ferier, besøkt slekt og sett på gravsteder og slektsgårder. Besteforeldre har fortalt om sin barndom, lest eventyr og sunget sanger.

Vi vil hevde at i en mer kaotisk tid enn for 50 år siden representerer besteforeldrene dess mer stabilitet, og deres kontakt med barnebarna må oppmuntres og legges til rette for på en helt ny måte.

Jevnlig besteforeldrekontakt har positiv betydning for barna, sier psykolog Svein Øverland, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og rettspsykiatri i et intervju med ABCnyheter.

I samme intervju referer han til forskning som viser at barn som har tette bånd til besteforeldrene sine, har mindre atferdsvansker som ungdom.

Det er derfor viktig at forholdene legges til rette for mer samvær mellom barnebarn og besteforeldre, ikke mindre. Det er på tide med en lovendring som sikrer besteforeldre samværsrett med sine barnebarn om foreldrene nekter.

De negative aspektene ved å dra en slik sak for domstolene vil etter vår mening oppveies av de positive: Barna får kontakt med flere personer som vil dem vel. Voksne mennesker må kunne godta at barnebarn og besteforeldre møtes noen timer for felles beste.

Vi mener at det er viktig for kommende generasjoner at denne kontakten med besteforeldre er sikret. Helst burde det skje uten lov, men loven bør komme til hjelp for de barn som blir berøvet noe av sitt beste, sine besteforeldre.