Nei, Fjellveien er ikke bare for gående

Andre grupper enn syklistene utgjør en større utfordring.

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsenderen har aldri opplevd å bli tilsnakket når hun har syklet her i Fjellveien. Foto: Jon Tufto

Debattinnlegg

Inger Leegaard Landås

I BT 11. mai skriver Tore Johansen om elsykler i Fjellveien. Han opplever dem som en plage og mener det bør være forbudt å sykle i Fjellveien.

Selv sykler vi der mye med våre elsykler – og vi koser oss.

Det hender vi plinger med bjellen flere ganger, ikke fordi vi synes det er greit, men fordi folk går opptil fire i bredden.

I tillegg har vi dem som går på tur med har hund i langt bånd. Vi må heller ikke glemme dem med ørepropper, som ikke hører oss i det hele tatt og går i sin egen verden.

Les også Lei av å gå tur? Her er alt du treng å vita for å koma i gang med sykling.

Alle gangene vi har syklet i Fjellveien fra sør til nord, har vi aldri opplevd å bli tilsnakket av gående. Man hilser på hverandre og smiler.

Så, Tore Johansen, hvis alle oppfører seg skikkelig, mener jeg at Fjellveien er for alle. Ikke bare for gående. Det er tross alt en flott sykkeltur.