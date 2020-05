Familien vil aldri få vite at en sykepleier fra Bergen pleiet ham de siste dagene i hans liv

I 20 dager jobbet sykepleier Janecke Engeberg Sjøvold med de sykeste koronapasientene på et sykehus i Nord-Italia. Her er hennes dagbok fra Bergamo.

– Jeg har jobbet med alvorlige syke og døende før. Likevel er dette annerledes, skriver sykepleier Janecke Engeberg Sjøvold. Hun var med i det norske medisinske teamet som reiste til Nord-Italia i april, for å hjelpe til under koronapandemien. Foto: Bård Bøe

Alarmen på mobilen ringer. Klokken er 05.15. Tusen tanker flyr gjennom hodet mens jeg mentalt forbereder meg på dagen som kommer.

Det er mange som trenger hjelp, mange som lider. Vi er her fordi Italia har bedt om hjelp.

Norge svarte med å sende oss.

En enkel frokost inntas på hvert vårt bord i spisesalen, før bussen plukker oss opp. Vi er ti stykker som skal med bussen i dag, de andre har kveldsvakt. Teamleder teller oss og viser tommelen opp til sjåføren. Vi er alle mann alle – vi kan dra.

Vel fremme på sykehuset, låser vi oss inn på det store møterommet vi har fått til disposisjon. Først skifter jeg til «scrubs», det grønne sykehustøyet, og så er turen kommet til smittevernutstyret.

Jeg tar på hette, og min makker Cathrine fra Kristiansand sjekker at alt håret er dekket. Så er det første par med hansker. Deretter tar jeg på blå skotrekk, skoene skal nemlig inn i den hele og lukkede dressen.

Jeg kjenner svetten piple allerede.

8. april reiste et norsk medisinsk team på 19 personer til Nord-Italia, for å jobbe på et sykehus i Lombardia. På dette tidspunktet hadde over 8000 mennesker i denne regionen mistet livet i koronapandemien.

Min italienske sykepleierkollega Christina har spurt meg om jeg ikke er redd for selv å bli smittet. Jeg er ikke redd. Jeg har akseptert risikoen, men gjør selvfølgelig mitt ytterste for å unngå å bli smittet. Jeg har lang fartstid i sykepleieryrket og har jobbet med smittepasienter før.

Jeg må stole på meg selv, stole på utstyret jeg bruker, på mine egne evner til smittevern og min kunnskap om smitteveier. Den samme tillit har jeg til resten av teamet. Dette er profesjonelle og flinke folk.

Fakta Norsk helsepersonell i Nord-Italia 31. mars anmodet helsemyndighetene i Lombardia-regionen om å få bistand med sykehuspersonell som leger og sykepleiere. Norge sendte et Emergency Medical Team (EMT) til Nord-Italia. De 19 i gruppen kom fra ulike norske sykehus og kom til Bergamo 8. april. De returnerte 28. april. EMT-gruppen var under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og ble støttet av Helsedirektoratet. Kilde: regjeringen.no Les mer ↓

Målet er selvsagt at alle 19 i det norske teamet skal komme friske hjem igjen, men risikoen for at noen av oss kan bli smittet, er selvsagt veldig til stede.

Vi er tross alt i et område som har blitt døpt til episenteret for korona.

Her er Janecke Engeberg Sjøvold flankert av anestesilege Solveig Johnsen (til v..) og anestesisykepleier Cathrine Aanensen. Foto: Privat

Når dressen er forsvarlig lukket, skriver Cathrine navnet mitt utenpå og tegner også et lite norsk flagg. Det er med stolthet vi bærer flagget vårt.

Norge har en høy stjerne i Italia i disse dager.

Jeg smiler fort til Cathrine, det er mange timer til hun får se smilet mitt igjen. To munnbind skjuler det frem til lunsj. Først en P3-maske, deretter et kirurgisk munnbind.

Jeg klipper et lite hull nederst på ermene i dressen, og smetter tommelen gjennom. Slik sikrer vi at ermet ikke sklir opp og blottlegger hud. Deretter tar jeg på hanskepar nummer to. Også disse går langt oppover dressermet.

Til slutt er det briller og visir. Vi har heldigvis ikke fått sår i ansiktet, men åtte timer med munnbind og briller setter sine forbigående spor.

Huden bærer preg av munnbind og briller. Foto: Privat

Klokken er nesten syv, og vi er klare for vakt på Ospidale Bolignini i Seriate, Bergamo, Italia. Vi har vennet oss til det nå, men de første dagene var det nesten litt spooky å gå rundt på sykehuset.

Alle vandrer rundt i disse draktene, og vi ser kun øynene til hverandre. Lydene fra draktene som svisjer mot hverandre, skaper nesten science fiction-stemning i korridoren.

Christina har fortalt at hun var veldig redd i starten. Hver eneste dag måtte tre–fire kolleger dra hjem fordi de var blitt syke. De ble færre og færre på jobb, mens antallet pasienter skjøt i været.

De har også mistet kolleger. Påskeaften var det dyster stemning, da sjefsykepleieren gråtkvalt fortalte at de nettopp hadde mistet en kollega.

Det var ikke den første.

Etter rapport går vi i gang med hver vår pasient. Morgenstellet tar tid, både fordi det er massevis av ledninger og tuber å ta hensyn til, men også fordi vi er noe hemmet av alt utstyret vi har på oss.

Kun øynene viser når smittevernsutstyret er på. Foto: Privat

Vi har heldigvis den luksusen at vi kan ta oss god tid, og gi pasienten god pleie. Slik var det ikke her i ukene før vi kom. Sykepleierne hadde mer enn nok med å bare holde dem i live, da det sto på som verst.

Mange av pasientene har store trykksår etter å ha ligget i samme stilling over lang tid. Nå smører og masserer vi kroppene, for å unngå nye sår.

Til sist barberes skjegg og bart. Selv om en mannlig pasient er i dyp søvn og konen ikke er her, så tenker jeg at begge vil sette pris på at han ser litt mer stelt og fin ut.

Deretter er det alle målingene: BT, puls, EKG, temperatur, diurese og blodgasser. Alt dokumenteres i datasystemet, og eventuelle alarmerende resultater meldes videre til legen.

Et medisinsk team tar seg av en intensivpasient i Bergamo i mars. Foto: ASST Papa Giovanni XXIII

En av pasientene ligger i bukleie, og vi forbereder oss på å snu ham. Han har ligget slik i 16 timer.

Å ligge på magen er svært effektivt for ventileringen av enkelte pasienter, men ikke for alle. Anestesilegen står ved pasientens hode og sikrer tuben, som går via munnen og ned i lungene. Den er livsviktig for å kunne gi luft til pasienten.

Mannen har ødemer rundt øynene og halsen. Først lurer legen på om hevelsene skyldes blødning fra det sentrale venekateteret. Han undersøker med ultralyd og beslutter at det er ødemer fra leiet.

Jeg har tidligere tatt opp med dem at i Norge snur vi pasienten litt fra side til side og endrer på arm og stilling, også når de ligger i bukleie. På den måten forebygger man blant annet både trykksår og stive ledd. Jeg nevner det for legen på nytt, men vet ikke om han forstår.

Det er en fin grense mellom å råde og kritisere. Jeg passer meg vel for det siste.

Jeg føler meg privilegert som fikk muligheten til å jobbe i Nord-Italia under pandemien, skriver Janecke Engeberg Sjøvold. Foto: Privat

Jeg har jobbet med alvorlige syke og døende før. Likevel er dette annerledes. Omfanget vi møter og historiene vi blir fortalt, gjør inntrykk: Pasienter som døde i sykebilene i køen for å komme inn til sykehuset. Pasienter som lå i hopetall i korridorene, uten at det var nok plass eller personell til å gi alle hjelpen de behøvde.

Det er tøft å se teltene og kjølekonteinerne utenfor, vel vitende om hva de brukes til. At jeg tar til tårene – både vonde og gode – fra tid til annen, er jeg sikker på at de fleste forstår. Inntrykkene er mange.

Heldigvis er forholdene i ferd med å bli bedre, og våre italienske kollegaer har så vidt fått hodet over vannet. At vi kom, har vært med å bidra til det. Det går ikke en dag uten at vi blir takket for at vi er her. Jeg føler meg privilegert som fikk muligheten.

Dagene her i Bergamo er ganske like og svært rutinepregede. Vi er på jobb omtrent hver dag, enten på dag- eller kveldsvakt. Vi spiser sammen, trener sammen og nyter litt sol i den lille hagen når det er tid til det.

De norske kollegaene brukte hotellkorridoren som samlingsplass. Foto: Privat

Ellers er det tidlig til sengs og tidlig opp. Vi kan ikke besøke hverandre på rommet, så noen ganger blir vi sittende i korridoren og prate.

Fredag skal jeg på min første kveldsvakt. På avdelingen er det bare to pasienter igjen. En mann som har vært våken siden vi kom, og har snakket med sin kone via Ipad, er blitt flyttet til medisinsk post med hjemmerespirator!

Jeg tenker på familien som snart får hjem sin ektemann, far og kanskje bestefar, noe de absolutt ikke hadde noen garanti for. Jeg tenker også på alle dem som fikk et tristere utfall, og som aldri kom hjem igjen.

Pasienten vi har hatt ansvaret for de siste dagene, er dessverre blitt verre. Han er vanskelig å ventilere, lungene er veldig stive og produserer mye slim.

Jeg masserer de ødematøse hendene hans til fingrene bedres. Jeg stryker ham lenge over panne og kinn, holder hånden hans i min og tenker at jeg hadde satt pris på om noen hadde gjort dette for mine kjære, om jeg selv hadde vært forhindret.

Landegrenser, språkvansker og kulturforskjeller betyr ingenting nå som verden er i krise. Medmenneskelighet, omsorg og kjærlighet kjenner ingen slike grenser. Det er sterkt, tøft, men også utrolig godt å oppleve nettopp dette.

Medmenneskelighet, omsorg og kjærlighet kjenner ingen landegrenser, skriver Janecke Engeberg Sjøvold. Foto: Privat

Etter en fridag er to pasienter borte når vi kommer tilbake. Vi er ikke overrasket. De var svært syke. Det var forventet. Vi blir likevel triste.

Dette er mennesker som for bare noen uker siden var friske og hjemme med familien. Nå har de ligget alene her på sykehuset i dager og uker, kun med personell i fullt verneutstyr rundt seg. Familiene har ikke hatt mulighet til å besøke dem.

De dør uten sine kjære rundt seg, og selv etter at de er døde, får ikke familien ta et siste farvel. Det tas bilde av kisten, og så kjøres den til krematoriet. Tilbake sitter nok en sorgfull familie i Bergamo.

En kveld får vi en veldig trist nyhet. «Vår» pasient som vi flyttet til intensiv dagen i forveien, er død. Jeg kjenner at jeg blir veldig lei meg. Jeg fryktet vel dette utfallet, men hadde håpet at han var en av dem som skulle komme seg gjennom dette.

Det er rart hvordan man kan føle en slik nærhet til og ekstra omsorg for en pasient man aldri har hatt reell kontakt med. Jeg har likevel stelt kroppen hans, overvåket ham og gjort alt som sto i min makt for å sikre ham optimal sykepleie. Jeg vil aldri vil få kjenne hans livshistorie, få vite hvem han var og hva han jobbet som. Jeg vil aldri få vite hvem som sørger over ham.

De vil heller aldri få vite at en norsk sykepleier fra Bergen pleiet ham med kjærlig omsorg de siste dagene i hans liv. Jeg tenker også at det nok var godt han fikk slippe nå. Han hadde vært veldig syk veldig lenge.

Sykehuset Ospidale Bolignini ligger i Seriate, Bergamo. De siste dagene i Nord-Italia merket det norske helsepersonellet at pasientantallet gikk ned. Foto: Privat

«Alle i Bergamo har mistet noen», sier de til oss, enten det er en nær venn, en nabo, en kollega eller et familiemedlem. Alle her er berørt.

Selv om smitteantallet er på vei ned i Lombardia-regionen, kommer fremdeles nye alvorlig syke pasienter til sykehuset. Det dør fremdeles flere hver dag her, og mange ganger om dagen hører vi ambulanser med ulende sirener.

Marerittet er ikke over enda, men kurven ser ut til å flate ut. Det er nok en god stund til Bergamo er tilbake til normalen. Tragedien og sorgen som har rammet dette samfunnet, vil prege dem i lang, lang tid.

Jeg har jobbet på tre forskjellige avdelinger på sykehuset, mens de fleste andre i teamet har vært ved samme avdeling hele tiden. Den siste helgen ble vi flyttet til Kardiologisk intensivpost, som også er en post for covid-19-smittede intensivpasienter.

Jeg er imponert over personalet på Ospidale Bolignini. Tilstanden har vært kaotisk. Personell har blitt flyttet, eller kommet fra andre sykehus. I tillegg har de fått en helt ny pasientgruppe å forholde seg til, og mange nye og vanskelige arbeidsoppgaver. Det har vært enorme omstillingsprosesser, og de har virkelig tatt alt på strak arm!

Janecke Engeberg Sjøvold (til h.) gleder seg til å en dag sitte på fortauskafé i gamlebyen i Bergamo og drikke vin med sine italienske kollegaer Christina (til v.) og Pablo.

På det første vaktskiftet kom nok vi nordmenn litt uanmeldt til posten, og noen av sykepleierne ble litt stresset av å snakke engelsk. Vi har derfor stor forståelse for at de ble litt utilpass og usikre, da det plutselig stod norske sykepleiere på deres vakt.

Uansett hvor kleint det føltes å stå sånn på vent, mens praten gikk på hektisk italiensk, så stod vi i det, og de aller fleste var superpositive fra første stund.

De siste dagene på sykehuset merker vi at pasientantallet blir redusert. Det er færre intensivpasienter, og etter hvert får intensivavdelingen kapasitet til å ivareta dem selv. De håper å kunne starte opp med operasjoner igjen om ikke så lenge.

Det er vemodig å reise, men samtidig godt å se at ting bedrer seg såpass at hjelpen ikke er nødvendig lengre. Og ved å være på sykehuset og i avdelingen, utsetter vi oss daglig for smitte, og det er ikke forsvarlig å være her lengre enn det er behov for oss. Vi bestemmer oss for å reise hjem en uke tidligere enn planlagt.

Mandag 27. april er siste dag på sykehuset. Avskjeden er tøff. Først dukker Dalida fra operasjonsavdelingen opp på sengeposten, der vi jobber. Hun er sendt av Paolo, avdelingssykepleier på operasjonsavdelingen

«Dere må bli med meg», sier hun og drar oss med. Han har kjøpt CD med Vasco Rossi til oss, en «smørsanger» han egentlig ikke liker, men det er en «inside joke», spesielt mellom Cathrine og Paolo.

Da vi drar, står folk på terrassene utenfor sykehuset og vinker, de tar seg til hjertet og roper «grazie». Takk. Samme ord som står på hjemmelagede plakater og tegninger langs veien.

«Til alle dere ... takk!» står det på dette bildet i Bergamo, laget av kunstneren Franco Rivolli i mars. Bildet viser en doktor med englevinger på ryggen og Italia i armene. Foto: Luca Bruno / AP

Neste dag blir alle teammedlemmene testet for koronavirus, MRSA og eventuelt antistoff mot koronaviruset. Om kvelden får alle beskjed om at vi er negativ! Vi er ganske stolte og glade.

Nå er hjemreisedagen kommet, og jeg kan knapt vente til jeg er i armene til min mann. Dette har vært et tøft og annerledes oppdrag; en spesiell opplevelse, som har beriket meg med erfaringer, gode minner, nye venner og kollegaer. Minnene vil nok sitte i lenge.

En kollega skrev navnet til Janecke Engeberg Sjøvold utenpå smitteverndrakten og tegnet det norske flagget. Foto: Privat

Jeg gleder meg til å en dag sitte på en fortauskafé i gamlebyen i Bergamo og drikke vin med Christina, Paolo, Dalida og alle de andre.

Andrà tutto bene! Alt blir bra!

Innlegget er basert på bloggen til Janecke Engeberg Sjøvold.