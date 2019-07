Pengene Rødt vil bruke finnes ikke

Får Rødt innflytelse, er det stor risiko for at bybanebyggingen stopper opp.

SVARER: Rødt har utmerket seg med en totalt fraværende evne til å prioritere de som trenger det mest, skriver Erlend Horn og Julie Andersland (Venstre). Privat

Erlend Horn

Julie Andersland

Sofie Marhaug (R) skriver i BT 16. juli at det utgjør en forskjell om Arbeiderpartiet ser til venstre fremfor til Venstre. Vi kunne ikke vært mer enige.

Med dagens Venstre/KrF/Ap-styre har klimautslippene gått ned, bilkøene er halvert, og Bybanen bygges ut. Skoleforfallet og giftlokket er historie, kommunebudsjettet er i balanse, og alle som ønsker det får barnehageplass i egen bydel. Venstre utgjør definitivt en forskjell.

Vi har vist at vi kan prioritere både skole, miljø og de mest sårbare. Rødt har utmerket seg med en totalt fraværende evne til å prioritere dem som trenger det mest.

Ved å gjennomgående trikse med budsjettene og hente 1,6 milliarder i ekstra inntekter som ikke finnes, er det eneste sikre at de faktisk ikke evner å gjøre prioriteringer som trengs for å styre byen. Dersom Rødt skulle få innflytelse, kan de ikke operere på den måten, men må prioritere på samme måte som alle oss andre.

Som eksempel på Rødts advarsel mot Venstre, viser de til at vi går til valg på å supplere bybanefinansieringen over Bergens investeringsbudsjett. Venstre kjemper hele tiden for en størst mulig andel fra staten til bybaneutbyggingen, men – i motsetning til Rødt – forholder vi oss til realiteter.

For å sikre at Bybanen blir bygget så raskt som mulig, mener vi at vi trenger flere finansieringskilder. Det er helt greit at Rødt mener staten bør finansiere hele Bybanen. Problemet er bare at det da er en stor risiko for at Bybanen overhodet ikke blir bygget videre. Det har verken Bergen, våre barn eller klimaet råd til.

Publisert 23. juli 2019 06:13