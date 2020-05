Vi trenger et kinderegg for grønn vekst

Regjeringens pakke må tilrettelegge for tre ting: teknologiutvikling, verdiskaping og utslippskutt.

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, her sammen med sin kollega Erik Spildo ved Frøland kraftstasjon, mener det haster å tilrettelegge for mer elektrifisering. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Jannicke Hilland Konsernsjef, BKK

Denne uken kommer regjeringen med en grønn omstillingspakke. Satses det rett, kan Norge og Vestlandet bli et sentrum for grønn omstilling og vekst. Pakken kan gi oss rammebetingelser vi har bedt om, og som vi trenger for å oppnå dette.

Fornybarnæringen er den mest produktive næringen i Norge etter olje og gass, målt i omsetning pr. sysselsatt. Vi har to roller: Vi driver med verdiskaping i egen bransje, og vi muliggjør grønn omstilling i andre sektorer. Maritim sektor, havbruk, olje og gass og transport er avhengige av fornybar energi for å lykkes med sin fossilfrie omstilling.

Jeg vil peke på to eksempler. Hurtigbåt er en av de transportformene som har høyest utslipp pr. passasjerkilometer. BKK leder et bredt samarbeid for å modne frem et marked for flytende hydrogen. Dette kan gjøre båtene utslippsfrie.

Ifølge ABB og Bellona kan utslippene fra havbruk kuttes med 360.000 tonn årlig. Det tilsvarer utslippene til 180.000 fossilbiler. Fornybarnæringen leverer energien som gjør dette mulig.

Vi har tre ønsker til omstillingspakken:

1) Elektrifisering krever forsterkning av strømnettet for å sikre en stabil og sikker tilgang til fornybar kraft.

I bergensområdet planlegges det elektrifisering av transportnæringen både til lands og til vanns, hydrogenproduksjon, elektrifisering av sokkelen og annen ny industri, som gir en dobling av dagens forbruk. Det krever investering i nettet for å kunne bli realisert. Og det haster.

2) Ryggraden i det fullelektriske samfunnet er den regulerbare vannkraften. Det er denne kraften som kan benyttes uansett om det blåser, snør eller er mørkt.

Det er den eneste som fullt ut kan konkurrere med fossil energi, og det er den eneste som kan gjøre at annen utslippsfri kraft kan fungere i en stabil strømforsyning.

BKKs vannkraftverk har lagringskapasitet tilsvarende 250 millioner store Teslabatterier. Det er viktig å legge til rette for regulerbar kraftproduksjon gjennom modernisering og utvidelser av gamle kraftverk og ny produksjon.

3) Bruker det offentlige sin innkjøpsmakt klokt, kan en stor offentlig sektor i Norge bli et konkurransefortrinn. Det offentlig bør stille krav om nullutslipp, inkludert krav om nullutslipp i verdensarvfjordene i 2026.

Virkemidler som stimulerer til pilotering av nye løsninger bør økes, og det bør bli enklere å få støtte i innledende faser av teknologiutviklingen.

Vi forventer at det skal legges til rette for dette i regjeringens grønne omstillingspakke. Vi vil bidra til at overgangen til nullutslipp skjer raskere, med fortsatt verdiskaping, og er klare for å gjøre Norge og Vestlandet til et sentrum for grønn omstilling og vekst.