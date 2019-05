En hyllest til Jan Arild

FORBILDE: Min quizglede lever videre, og jeg skal alltid huske hvem som ga liv til den, skriver innsenderen etter Jan Arild Breisteins bortgang. byoutline Gidske Stark (arkiv)

Emma Gyllander Bergen sentrum

Onsdag kveld 15. mai får jeg gjennom en Facebook-oppdatering fra Bergens Tidende beskjeden om at avisens mangeårige quizmester Jan Arild Breistein har gått bort, tapt kampen mot kreften. Idet jeg leser overskriften, kjenner jeg det knyter seg i quizhjertet, et quizhjerte jeg kan takke Jan Arild for.

Så langt tilbake jeg kan huske av mitt nå 21 år gamle liv, har Jan Arilds quizer vært med meg. I barneårene overhørte jeg mine foreldre som hver morgen leste høyt fra dagens quiz, til stor begeistring for både dem selv og mine to eldre søsken.

Da jeg endelig var blitt stor nok til klare et spørsmål eller to, fikk ingen lov til å starte quizen før jeg kom. Med årene har antall riktige svar fra min side økt, og quiz-begeistringen likeså. Og nå er BT-quizen med familien et høydepunkt der antall riktige poeng telles, og for vanskelige spørsmål (les mangel på kunnskap) vekker irritasjon. Særlig den store lørdagsquizen, der vi har fått briljere i ulike kategorier, er blitt høyt verdsatt.

På de lørdagene jeg ikke har fått tilbringe med familien, har jeg påtvunget mine venner å lese quizen sammen med meg, mens jeg har jamret mantraet «ja, men quiz er jo så gøy, spesielt BT-quizen!»

FAN: Emma Gyllander (21) takker sin store quiz-helt, Jan Arild Breistein. byoutline Privat

I april 2018 skulle jeg selv få prøve meg som quizmester på Hulens årlige festivalquiz, og min med-mester og jeg var på Cafe Opera for å skrive quizen. På bordet ved siden av oss satt en eldre mann og jobbet med sitt. Diskusjonen om egnede quizspørsmål begynte, og ikke lenge etter fikk vi oppmerksomhet fra mannen ved siden av oss. Han spurte nysgjerrig hva vi holdt på med, og det viste seg at dette selvsagt var ingen ringere enn Jan Arild Breistein selv. Han satt og arbeidet med neste ukes quiz, som skulle publiseres i VG.

Som fangirl å regne ble jeg rimelig perpleks, men fikk innhentet meg og foreslått at han kunne hjelpe oss litt med spørsmålene våre. Jan Arild var ikke vond å be, og ga oss samtidig rådet om aldri å tro at noen spørsmål er for enkle. Han spurte også i retur om forslag til spørsmål til sin egen quiz, hvorpå vi selvsagt med glede delte våre nyklekte spørsmål.

Så der satt jeg altså, og lagde quiz sammen med mitt store quiz-idol en formiddag i april.

Quizgleden har jeg fått gjennom oppveksten, en oppvekst hvor Jan Arilds quizer har regjert alle hverdags- og helgefrokoster. I høst har Jan Arilds fravær på sistesidene av BT avisen blitt bemerket og utløst savn. Min quizglede lever videre, og jeg skal alltid huske hvem som ga liv til den.

Hvil i fred, quizmester Jan Arild Breistein.

