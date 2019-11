Vi trenger en folkeavstemning om Bybanen

Politikerne har utspilt sin rolle.

For mindre enn 2 timer siden

FOR DÅRLIG: Politikerne har brukt opp sin mulighet til å avgjøre bybanesaken, mener Vemund Grimstad. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Etter mange år med krangling, må det snart finnes en løsning for Bybanen til Åsane. Min mening er at en tunnelløsning bak Bryggen er det beste, men jeg er villig til å følge et flertall.

Men da mener jeg ikke et politisk flertall, for de har brukt saken til hestehandel og posisjonering, og har i mine øyne mistet sin mulighet til å avgjøre saken.

Politikerne har skiftet mening så mange ganger at de har vist at de ikke er kapabel til å bestemme noe. Nå er det på tide at de blir overstyrt. Jeg kan følge et flertall i befolkningen, bestemt gjennom en folkeavstemning.

Siden Bybanen er et stort og dyrt prosjekt som skal drives i mange år, og det er vanskelig å forandre noe når det først er bygget, bør bergenserne selv få si sin mening.

En folkeavstemning der resultatet er bindende, er eneste fornuftige løsning, og så kan politikerne med beslutningsvegring bare gjøre det de er valgt for, nemlig å gjennomføre folkets vilje.