Altfor mange er uforsiktige og bidrar til å spre koronaviruset.

Overlege Arne Stenrud Berg er alvorlig bekymret for spredningen av den nye koronaviruset. Foto: Privat/Shutterstock

Arne Stenrud Berg Overlege

Kjære deg som leser dette. I den grad det er noe som kan kalles legeautoritet i våre dager, har jeg behov for å bruke den nå.

Jeg er alvorlig bekymret for hvordan de neste ukene og månedene blir. Leser blant annet at en Ikea-butikk var stapp full i helgen og at folk har fester.

Vær snill og forstå dette: Hvis du drar på Ikea lørdag og besøker moren din søndag, kan du være den direkte årsaken til at hun havner på respirator og i verste fall dør.

Hvis du har ungdom som vil på fest: Forklar dem på en saklig måte at det kan føre til at noen mister en de er glad i.

Hvis du føler deg beroliget av at vi fortsatt bare har tre dødsfall i Norge: Dette skyldes ikke at viruset er mindre farlig for nordmenn, men at smitten ennå ikke har nådd frem til de eldre aldersgruppene. Dette kommer til å endres de neste ukene.

Antallet registrert smittede er bare toppen av isfjellet, så lenge bare alvorlig syke og helsepersonell testes. Vi kommer også til å få dødsfall blant yngre.

Det eneste som kan begrense antall alvorlig syke og døde, i tillegg til myndighetenes tiltak, er at hver enkelt bidrar.

Det er lett å tenke at den enkeltes atferd ikke betyr så mye i den store sammenhengen. Problemet er at mange bagatelliserer samtidig: Noen få av de titusener som i helgen reiste på hytten, har kommet i skade for å legge igjen virus på bensinstasjoner og dagligvarebutikker. Dette fører til at innlandsbygder som til nå har vært uten smitte, vil få sine første registrerte tilfeller mot slutten av uken.

Ta dette alvorlig nå, slik at samfunnet kan normaliseres så raskt som mulig. Del gjerne.

