Teksting, chat, TikTok, Snapchat, likes, kommentarer og deling av digitalt innhold.

Ungdomstrinnet ved Kjøkkelvik skole må legge mobilen i bokser som denne ved skolestart, og får de ikke tilbake før dagen er slutt. Marte Leirvåg (H) mener dette prosjektet bør utvides til hele Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Marte Leirvåg Fraksjonsleder (H) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen Bystyre

En skolehverdag hvor halvparten av niåringene er på sosiale medier, forstyrrer tiden på skolen og fører til mer mobbing på nett.

Medietilsynets rapport fra 2018 viser at 28 prosent, altså hvert fjerde barn og unge i alderen 9 til 18 år, har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil.

I tillegg oppga 38 prosent i samme aldersgruppe at de har blitt utestengt eller ikke fått delta på internett, spill eller mobil.

Marte Leirvåg Foto: Høyre

I skoletiden har de aller fleste elever mobiltelefonen tilgjengelig, noen steder får de se på TV i spisepausen, og de bruker ulike digitale læringsverktøy i skoletimene.

Bergensskolen skal være et sted hvor barn og unge opplever læring, mestring og inkludering. Det er en sosial arena hvor samspill mellom barn bør skje ansikt til ansikt fremfor gjennom et sosialt medium. I 2018 innførte Kjøkkelvik skole i Bergen et prøveprosjekt på 8. trinn med mobilfri skole.

Initiativet kom fra en kontaktlærer som opplevde at store deler av skolehverdagen gikk med til å løse opp i konflikter som hadde oppstått på sosiale medier.

8. klasse ble et prøveprosjekt før mobilfri skole ble innført for hele ungdomstrinnet på skolen. Tilbakemeldingene fra både lærere, foreldre og elever er at de nå bruker skoletiden til mer læring, de snakker med hverandre og sosialiserer seg med hverandre på en helt annen måte enn tidligere.

Dialog som tidligere gikk i digitale kanaler, foregår nå ansikt til ansikt i skolegården eller i friområdene. Og nettopp fordi skolen har hatt alternative aktiviteter til mobiltelefonen har mobilfri skole blitt vellykket på Kjøkkelvik skole.

Skolen trekker selv frem oppgraderte uteområder, ulike spill i friområdene og tilsvarende som har vært avgjørende for de gode resultatene. Som et resultat av mobilfri skole oppgir også Kjøkkelvik at det omtrent ikke forekommer noen mobbesaker knyttet til nettmobbing.

Den siste PISA-undersøkelsen viser at færre elever oppgir at de leser på fritiden, og at det er en markant tilbakegang i norske elevers prestasjoner i lesing fra 2015. I tillegg ser vi fra de nasjonale prøvene at det blir færre elever som oppnår det høyeste mestringsnivået i alle de tre fagene engelsk, norsk og matematikk.

Elevenes skoleresultater i Bergen er et politisk ansvar. Høyre mener at skolen i større grad må være med å bidra til at den totale skjermtiden til barn og unge som vokser opp i dag begrenses.

Elevene fortjener undervisningssituasjoner preget av ro og orden. En mobiltelefon som er tilgjengelig i skoletiden vil være med på å skape dårlige læringsmiljø og unødvendige konflikter som stjeler undervisningstid fra lærerne.

Det er også nødvendig å gjøre flere grep for å redusere tallene på mobbesaker i bergensskolen. Bergensskolen bør bli mobilfri. På denne måten kan vi bidra til bedre læringsmiljø, flere sosiale arenaer utenfor de digitale kanalene og en reduksjon i antall nettmobbesaker i skolen.

Bare slik får vi bergensskolen på sitt beste, og et felles regelverk er med på å gjøre skolen til den læringsarenaen den faktisk skal være – et sted som gir muligheter for alle.