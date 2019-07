Er sex bare nytelse på nivå med et godt måltid?

Jeg sitter igjen med en følelse av humanistisk underskudd etter å ha lest A-magasinets sommerspesial om sex.

SEKSUALITET: De klassiske dydene – kyskhet, barmhjertighet, måtehold, innsatsvilje, tålmodighet, velvilje og ydmykhet – er et godt sted å være for den gode seksualiteten, skriver Jarle Haugland. Illustrasjon: Shutterstock/NTB Scanpix

Jarle Haugland Daglig leder, Tro & Medier

Mindre enn 40 minutter siden







«Spis, venner! Drikk dere fulle på kjærlighet!» skriver Salomo i Bibelens frodige og dampende bok, Høysangen. Det oppfordrer A-magasinet til i sin sommer-spesial om sex (vedlagt BT 28. juni).

Fra ulike vinklinger tegner de et bilde av seksualiteten i Norge, med reportasjer, statistikker og matoppskrifter(!). «Fordi sex selger», sier noen i min omgangskrets og rister på hodet over et forholdsvis hedonistisk temanummer.

Jeg tror det er en halv sannhet. Sex er en vakker, spennende og følelsesladd bestanddel i menneskers liv – en kilde til glede, nærhet og eufori. Jeg tror det er en viktigere grunn til at A-magasinet velger å vie en utgave til en ode for seksualiteten. Men det er noe som mangler. Noe helt essensielt.

«Jeg er skapt på skremmende, underfullt vis», sier David i en av Bibelens salmer. Og et sentralt element i dette underfulle skaperverket – eller hos mennesket, om du ikke tror på en skaper – er de seksuelle følelsene, som fører mennesker opp på de høyeste høyder og ned i de mørkeste dyp.

De knytter sammen og de ødelegger. De befinner seg i utgangspunktet på innsiden av oss, som de næreste, mest intime følelsene. Men når tiden er inne, får de sitt uttrykk i møte med den andre. Forhåpentlig ønsket. Noen ganger dessverre dypt uønsket.

Les også Reportasje fra A-magasinet som innsenderen skriver om: – Jeg så på ham som en beste­kompis. Så hadde vi sex.

Sex er komplisert. Vakkert og vondt. Nydelig og smertefullt. Levende og dødbringende. Derfor må man alltid spørre seg om hvordan man kan fremstille den gode seksualiteten. Hva er den? Er det pietisten eller hedonisten, moralisten eller naturalisten som skal definere det? I A-magasinet er det vel primært hedonisten og naturalisten som får komme til orde, uten at jeg vil ta til orde for å la moralisten få definisjonsmakten.

Men strengt tatt, er sex bare en nytelse på nivå med et godt måltid mat – bare enda sterkere? «Gjort er gjort og spist er spist», sa Bamsefar i Hakkebakkeskogen. I seksualitetens verden, og i bildet A-magasinet tegner av norske tilstander, gir det seg utslag i uforpliktende vennesex, sexklubber eller one night stands.

Hedonisten jakter etter den umiddelbare nytelsen, og stemmer som snakker om rammer for den gode seksualiteten er bare hindre på veien mot den neste utløsningen. Men er dette et habitat som gir mennesket god sex?

Les også Frode Thuen: Sex to-tre ganger i året

Jeg vil ta til orde for å bringe inn gjerder i sexlivet, som en hjelp til at den gode seksualiteten skal blomstre. En beskyttelse mot uønskede inntrengere.

Gjerdene kan kalles dyder, eller moralske verdier. De klassiske dydene – kyskhet, barmhjertighet, måtehold, innsatsvilje, tålmodighet, velvilje og ydmykhet – er et godt sted å være for den gode seksualiteten, og for et liv som løfter mennesker opp. Andre og seg selv.

Avdød pater Arnfinn Haram skrev en gang: «Når 'det naturlege' blir lausrive frå dygdene, er vegen kort til menneskeleg rovdrift både på seg sjølv og andre.» Han kritiserer den hedonistiske holdning om at dyder er for den ulykkelige, mens gleden finnes i det grenseløse. «Er det ikkje eigentleg lengten etter fullstendig fellesskap, forståing og aksept som er det inste i oss?»

Kanskje det er det jeg savner i sex-utgaven av A-magasinet. Hedonistene får snakke. Men hvor er dem som snakker opp seksualiteten i det livslange forholdet? Jeg sitter igjen med en følelse av et humanistisk underskudd, der vi altfor lett tilfredsstilles og dermed går glipp av de store høydene og de rike dybdene i et sexliv. I trofasthet, tillit, tilhørighet og kjærlighet.

Publisert 7. juli 2019 18:00

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg