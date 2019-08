Vi må slå ring om oljearbeideren

Med Frp er det fortsatt lov å være stolt av å jobbe i oljen.

OLJEVENN: Frp står på oljearbeidernes side, skriver Terje Søviknes (Frp). Bildet ble tatt i forbindelse med åpningen av Ivar Aasen-feltet i 2017, da Søviknes var olje- og energiminister. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Terje Søviknes Fylkesordførerkandidat Vestland Frp

I motsetning til MDG, SV, AUF og deler av Ap, står vi i Frp på industriarbeiderens side i petroleumspolitikken.

Fra det ble funnet olje i Norge på slutten av 1960-tallet, har de store partiene stått sammen om hovedlinjene i petroleumspolitikken. Denne tradisjonen er nå brutt.

Arbeiderpartiet sa på sitt landsmøte nei til konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og oljemotstandere i partiet foreslår å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Dette markerer Aps endelige brudd med den norske industriarbeideren.

En avvikling av den norske petroleumsnæringen er i realiteten kun et symbolsk klimatiltak, som paradoksalt nok kan øke de globale klimagassutslippene og ruinere det norske velferdssamfunnet.

Norsk gass erstatter langt mer forurensende kullkraftverk i Europa, og har i tillegg en viktig sikkerhetspolitisk rolle i en stadig mer urolig verden.

At SV, MDG og AUF ønsker en snarlig og styrt avvikling av olje- og gassnæringen, er bekymringsfullt. Men at sentrale skikkelser fra Ap nå sår tvil om rammebetingelsene til Norges viktigste næring, er alarmerende.

Det fremstår som åpenbart at veksten til partier som Rødt, SV og MDG i Oslo har dratt Ap langt til venstre i næringspolitikken. I et forsøk på å hindre ytterligere velgerflukt fra partiet, ser det ut til at Oslo-makten internt i Ap har lyktes i sitt forsøk på å tekkes velgere i Oslo, fremfor å støtte opp under industriarbeideren på Vestlandet.

I Frp anerkjenner vi viktigheten av å gi olje- og gassnæringen forutsigbare rammebetingelser, og regjeringsplattformen med Høyre, KrF og Venstre er et klart uttrykk for dette.

Regjeringen viderefører leterefusjonsordningen, et tiltak som har gitt næringen de nødvendige insentivene til å fortsette det viktige arbeidet som foregår på norsk sokkel. Den politiske forutsigbarheten har ført til at det ventes større investeringer i næringen i 2019 og i 2020.

Olje- og gassnæringen sikrer Norge uerstattelige inntekter, midler som i stor grad finansierer velferdsgoder som sykehus, barnehage, utdanning og en verdig eldreomsorg.

Venstresidens ønske om en styrt avvikling av Norges viktigste næring, er i realiteten en styrt nedbygging av velferdssamfunnet og en rasering av ekstremt lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten.

Ja, det er direkte distriktsfiendtlig. Med Frp er det fortsatt lov å være stolt av å jobbe i oljen. Frp står på industriarbeidernes side i denne kampen.

