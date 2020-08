Ytringsfriheten trenger motdemonstrasjoner

Å overse et samfunnsproblem får det ikke til å forsvinne.

I slutten av august kommer Stopp islamiseringen i Norge (Sian) til Bergen for å holde en markering. Dette bildet er fra i fjor sommer, da motdemonstranter møtte opp på Festplassen og ropte slagord. Foto: Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

Torvald Therkildsen Bergen

I slutten av august kommer Stopp islamiseringen av Norge (Sian) til Bergen. Gruppen har blitt anklaget for rasisme og grov krenkelse av islam og religiøse minoriteter i Norge, og har vært senter for en mediestorm etter at de brente en koran i Kristiansand.

Intoleranse for andres livssyn kan være vanskelig å forstå, og enda vanskeligere å gi plass til i et moderne demokrati. Det er så altfor enkelt å ikke ta dem på alvor. Spesielt når det er så få av dem.

Er det egentlig et stort problem?

I dag leste jeg et debattinnlegg i BT, der John Glenn Robertsen kritiserte Reidar Staalesens (Ap) oppfordring til å møte Sian med en motdemonstrasjon. Robertsen anklaget Staalesen og mediene for nærmest å hive bensin på bålet, og for å gi Sian den oppmerksomheten de ønsker.

Han trakk også inn at tidligere motdemonstrasjoner i Trondheim og Hamar har vært voldelige, og insinuerte at dette var på grunn av unge, venstreradikale aktivister. Kort fortalt, all reklame er god reklame, og vi må unngå polarisering. Men har Robertsen tenkt gjennom hva som skjer hvis vi følger hans råd?

Torvald Therkildsen Foto: Privat

Gir vi kun plass til ignoransen, viderefører vi en traurig politisk tradisjon, der vi skal stille oss stoisk nøytrale i møte med ytringer mange anser som hatefulle. Hvis Sian ikke blir møtt med motdemonstrasjoner eller mediedekning, så aksepterer majoriteten av Norges befolkning at slike ytringer blir ytret i det offentlige rom.

Hvis ikke folk stiller opp for å eksplisitt avfeie Sians påstander, vil tomrommet bli okkupert av en stadig voksende bølge med minoritetsfiendtlige holdninger, som har fått fritt spillerom av nordmenn som ikke ønsker konfrontasjoner.

Hvem er det egentlig som skaper polarisering i samfunnet da?

For det første er en motdemonstrasjon mer enn en krenket masse som klager. Motdemonstrasjoner gir sosialt og økonomisk vanskeligstilte grupper en plattform å uttrykke seg trygt på, omringet av allierte.

Black Lives Matter-protestene etter drapet på George Floyd var nødvendige for at søkelyset skulle bli rettet mot vold mot etniske minoriteter verden over. Høyreekstremistisk terror mot norske muslimer skjedde senest i fjor. Norges etniske minoriteter trenger allierte.

For det andre er en motdemonstrasjon uttrykk for ren solidaritet. Når vi står samlet mot ignoranse, demonstrerer vi et felles ønske om å beskytte samfunnets svakeste. Både kvinnemarsjen i Washington og Hongkong-protestene fikk støtte fra hele verden.

Motdemonstrasjoner er en mulighet for allierte å vise at verdiene er mer enn pene ord: De er grunnmuren for verdenssynet vårt.

Når det er sagt, er jeg ikke en av dem som mener at vold stopper Sian. Men jeg er heller ikke av dem som mener at hellige bøker ikke skal kunne brennes.

Brenn hvilken bok du føler for. Vær krenkende. Jeg er grunnleggende for at ignoranter med de mest hatefulle og konspiratoriske holdninger skal få oppmerksomhet, helst så mye som mulig.

Den som kun kjenner sin side av en sak, vet for lite. Vi må høre motargumentene, og det samme plikter vi å gjøre overfor Sian. De må også få høre fra oss.