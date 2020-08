Ikke vær et offer

Ikke vær tøff, vær ydmyk.

Jeg skjøv bort mennesker jeg trengte i livet mitt, fordi jeg var egoistisk og feig. Det var min egen feil, men jeg så det ikke. Jeg var jo tross alt offeret her, skriver innsenderen. Illustrasjon: Jorm S / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Rodrigo Mella Musiker

Jeg ser helt vanlig ut på utsiden, men inni meg herjer det et kaos som det ikke har vært enkelt å få kontroll på.

I alle år har jeg skjult noe som hendte meg som barn, og en utpreget machokultur har hindret meg fra å tørre å være åpen og ta et oppgjør med min fortid.

I oppveksten hørte jeg ofte andre si at menn ikke skal være pyser. Vi menn må ta det som menn, og menn skal ikke vise svakhet. I mange år gikk jeg med en klump i magen hver gang jeg møtte nye mennesker. Jeg ble mer og mer innadvendt, og var ikke var så sosial som andre barn og ungdommer.

På barneskolen møtte jeg en musikklærer som lærte meg å spille gitar. Det ble min flukt og min redning. Det ble noe jeg kunne snakke høyt og lavt om, uten å pirke i det vonde. Endelig kunne jeg senke skuldrene.

Men i 20-årene ble presset altfor stort. Jeg valgte å fortelle mer åpent om hvordan jeg hadde det til familie og venner. Jeg så i blikket deres at de tenkte: «OK, nå faller brikkene på plass.» Nå blir alt bra, tenkte jeg. Nå kan jeg leve.

Men den gang ei. Jeg turte nemlig ikke å ta det store oppgjøret med meg selv.

Årene gikk. Jeg landet en trygg jobb, som jeg har hatt i over ti år. Jeg fikk etter hvert en kjæreste, barn og ansvar. Musikken ble med meg videre og tok stor plass i livet mitt, og jeg var så heldig at mine nærmeste viste en utrolig forståelse for meg og lidenskapen min.

Men litt etter litt ble det tydelig at jeg fremdeles hadde ting jeg måtte jobbe med. Jeg hadde en innarbeidet offerrolle som kom godt med når jeg møtte på motgang. Mitt typiske svar når jeg møtte motstand eller noen stilte spørsmål ved prioriteringene mine, var «du må jo skjønne det at jeg ...».

Jeg ble sur og kjeftet og smelte hvis andre stilte krav til meg. Jeg hadde, ifølge meg selv, viktigere ting å holde på med – musikk. Jeg tenkte på meg og mine behov, og ikke på hvordan jeg kunne være der for dem rundt meg.

Jeg var ikke den mine nærmeste trengte at jeg var, og det gikk som det måtte gå. Jeg skjøv bort mennesker jeg trengte i livet mitt, fordi jeg var egoistisk og feig. Det var min egen feil, men jeg så det ikke. Jeg var jo tross alt offeret her.

Helsen min tok en dårlig vending. Likevel ga jeg gass med musikk og tok på meg flere «oppdrag». Musikk hadde jo vært redningen ellers her i livet. Jeg kunne ikke ha tatt mer feil.

Til slutt sa det stopp. Først da kom vendepunktet, og jeg ble tvunget til å bryte den onde sirkelen.

Vi mennesker må slutte å tenke at vi tåler alt, og bare kan kjøre på uten at det får konsekvenser. I mitt tilfelle mistet jeg mennesker som brydde seg om meg, fordi jeg ikke maktet å gjengjelde med samme respekt og kjærlighet.

Ikke vær et offer. Ikke ta livet for gitt. Ikke vær tøff, vær ydmyk. Ikke ignorer, vær oppmerksom.

Faller du, strekk ut hånden.

Er du riktig heldig, har du noen i livet ditt som tar deg imot og hjelper deg opp.