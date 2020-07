Kontantstøtten beholder vi, takk

Det er på tide at vi erkjenner at ikke alle kvinner ønsker å bli toppledere eller klatre høyt på karrierestigen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Valget om å bruke mer tid på hjemmebane er verken uklokt eller mindre verdifullt, skriver Kristine Rande Nesheim. Foto: Privat

Debattinnlegg

Kristine Rande Nesheim Forfatter og journalist i Åsane Tidende

Marte Leirvåg (H) skriver i BT 22. juni at hun tidligere var for kontantstøtten, men at hun nå har endret mening. Dette begrunnes blant annet med at kvinner får mindre frihet på sikt, dersom de velger ekstra tid med barnet sitt.

Videre ramser Leirvåg opp «tiltak som gjer at vi kjem raskere tilbake på jobb etter fødselen». Er det virkelig slik det er blitt? At kvinner skal gå gravide (helst jobbe fulltid samtidig), føde barn og samtidig komme snarest tilbake i jobb også?

Er det slik at kvinner jobber deltid, unngår å søke lederstillinger og tar kontantstøtte fordi de ikke vet sitt eget beste? Slik kan det virke når Leirvåg oppsummerer sine argumenter. At staten må gripe inn, fordi kvinner selv ikke forstår hva de «taper» på å bruke noen ekstra år på barna sine.

Jeg har enda til gode å høre noen si at de angrer på tiden de brukte, til tross for mindre penger på pensjonskontoen. Hva er vel et par ekstra år mot et helt yrkesliv?

Kontantstøtten tilsvarer 7500 kroner i måneden i ett ekstra år. Erna Solberg har ytret ønske om flere barnefødsler i Norge. Da skulle det bare mangle at velferdsstaten legger til rette for dem som ønsker å føde barn og ønsker å være litt lenger hjemme med disse barna.

Les også Statsbudsjettet: Dette betyr det for småbarnsfamilier

Det er på tide at vi erkjenner at ikke alle kvinner ønsker å bli toppledere eller klatre på karrierestigen. Og det må være greit. Kvinner er ulike, og det skal vi fortsette å være. Kvinner som velger karriere heies frem, og det er fint. Men kvinner som velger å være hjemme med barna sine både to og tre år, skal jammen ha honnør for den jobben de gjør også.

Valget om å bruke mer tid på hjemmebane er verken uklokt eller mindre verdifullt! Man oppfordres til å føde, og da skal man verken ha dårlig samvittighet eller føle at man «snylter» på noe, dersom man vil bruke tid på å oppdra disse barna.

«For partiet mitt er fridom eit av dei viktigaste prinsippa», skriver Leirvåg. Litt av en motsigelse. Slik jeg tyder hennes innlegg, har hun bestemt at det å jobbe fulltid, bli leder eller bruke mindre tid hjemme er den beste investeringen en kvinne kan gjøre – og vil derfor fjerne kontantstøtten. Slik tror hun kanskje at hun gjør oss en «tjeneste».

Jeg tenker vi kan la kvinnen avgjøre det selv. Så, kontantstøtten beholder vi, takk.