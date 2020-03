Dere har dessverre glemt meg

Deltidsansatte og studenter blir oversett i tiltakene.

Publisert

Regjeringen har glemt de gravide studentene, som vil merke ringvirkningene av permiteringene i lang tid fremover, skriver innsenderen. Foto: Tore Meek

Debattinnlegg

Vilde Angerman Student og deltidsansatt

Erna Solberg, du gjør en fantastisk jobb for Norge nå. Du er engasjerende og motiverende i en vanskelig tid. Hele nasjonen er med på dugnaden, og vi ser hvordan et samfunn i karantene gir hverandre uendelig mye varme og kjærlighet.

Men dere har dessverre glemt meg. Jeg er ikke sint på dere, for jeg forstår at det er vanskelig å få «alle med» i krisen vi nå står midt oppe i. Men jeg vil bare si ifra, slik at dere kan få mulighet til å strekke ut en hjelpende hånd.

Vilde Angerman Foto: Privat

Jeg tilhører en gruppe som er utelatt fra krisepakkene. Vi er mange, og vi er svært bekymret. Vi er gravide fulltidsstudenter som er permittert fra deltidsjobbene våre.

Typiske arbeidsplasser for oss er bransjer innen kultur, servering og salg. Koronaviruset som nå for alvor skyller over landet vårt gjør at disse bransjene sliter økonomisk, og deltidsansatte blir permittert. Men dette er dere vel klar over, ikke sant?

På grunn av de massive permitteringene vil vi gravide studenter nå miste vår rett til foreldrepenger. For min egen del betyr dette at jeg må leve av 8000 kroner i måneden i foreldrepermisjonen. Dette utgjør halvparten av det jeg nå får utbetalt.

Veldig mange deltidsansatte er som studenter. Studenter som studerer på heltid, har i dagens regelverk ikke rett til dagpenger fra Nav under permittering. Grunnen til at studenter jobber deltid er Lånekassens basistøtte. Basisstøtten fra Lånekassen utgjør 8000 kroner utbetalt pr. måned.

Dette skal i teorien dekke alle utgifter for en student. Med storbyenes utleiepriser sier det seg selv at mange studenter velger å jobbe ved siden av studiene for å ha råd til livets opphold. Når vi nå blir permittert, sitter vi igjen med basisstøtten til Lånekassen. Hvordan skal vi betale regningene våre?

Dere har sagt at dere ønsker å inngå en midlertidig løsning med Lånekassen for studenter som mister inntekter som følge av koronakrisen. Dette er ikke godt nok! Stipend og lån fra Lånekassen regnes ikke som pensjonsgivende inntekt, og er dermed ikke for inntekt å regne hos Nav.

Vi gravide, permitterte fulltidsstudenter risikerer nå å miste grunnlaget for foreldrepengene våre. Dette er dypt urettferdig. Ikke nok med det, men i tillegg risikeres det også at fars del av permisjonen blir redusert på bakgrunn av mors manglende foreldrepengerettigheter.

Jeg vet at dere har det travelt med å blant annet håndtere «hyttekrisen», fordi hyttefolket gruer seg til å feire påske i byen.

Vi gruer oss ikke til påske, vi gruer oss til ringvirkningene av koronakrisen. En hel permisjonstid med sterkt redusert inntekt.

Kjære statsminister. Vi stoler på deg. Vi forventer at du støtter opp om oss i denne krisen.

