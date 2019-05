En verdig forgjenger

Sylvi Listhaug er en politiker som er klar i talen, tar tak i saker og får jobben gjort, skriver leder i Bergen Frp, Christoffer Thomsen.

NØKKELOVERREKKELSE: Sylvi Listhaug sammen med avtroppende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen under nøkkeloverrekkelsen. byoutline SCANPIX

Christoffer Thomsen Leder, Bergen Frp

Det er en glede å se at Sylvi Listhaug har blitt folkehelse- og eldreminister.

En bedre arvtaker etter Åse Michaelsen kunne det ikke vært, Michalsen har gjort en fantastisk innsats som Norges første eldre- og folkehelseminister og har fått gjennomført god FrP politikk for landets eldre. En oppgave det ikke er noen tvil om at Listhaug kommer til å føre videre.

Listhaug er en politiker som våger å utfordre, en politiker som setter viktige saker på dagsorden og som har vist at hun har et brennende engasjement for eldreomsorg. Vi skal jobbe for å få bygget flere sykehjemsplasser i Bergen, med kjøkken! Fordi våre eldre fortjener god, næringsrik og hjemmelaget mat.

Vi ser virkelig frem til å få besøk av den nye eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, en politiker som er klar i talen, tar tak i saker og får jobben gjort.

