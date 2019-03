BTs fremstilling av Mohn er skuffende

DEBATT: Trond Mohns eneste krav har vært å bygge for barn og unges beste.

UTIDIG: Jeg kan ikke se at Trond Mohns garanti om Arna Idrettspark er å blande seg inn i politikken på en utidig måte, ei heller å hevde sine egne interesser, skriver innsender. Foto: Håvard Bjelland

Tom Knudsen Mangeårig idrettsleder i Bergen

Jeg og Fyllingen idrettslag ble kjent med Trond Mohn på midten av 90-tallet da vi som ledere i Fyllingen skulle «selge» Per Ove Ludvigsen til SK Brann. Trond Mohn ringte og mente SK Brann behandlet Fyllingen stemoderlig i overgangssaken, og uttrykket sympati for Fyllingen. Det ble starten på et langt samarbeid til beste for idretten.

Jeg har fått mange henvendelser fra dem jeg har representert i idretten tidligere: Når vi leser i BT de siste dager blir vi lei oss.

I 1996 fikk vi mulighet til å bygge Framohallen i Fyllingsdalen. Trond Mohn ga Fyllingen en gave på 22,7 millioner, og vi etablerte Stiftelsen Framohallen. Trond Mohn stilte ikke ett eneste krav, annet enn at vi skulle bygge en idrettshall til beste for barn og unge. Vi har i intervjuer sagt at «dette var som å ta Vårherre i hånden», fordi det å jobbe for idretten dag og natt med å skaffe penger og å skape aktivitet på dugnad for barn og unge var selvsagt strevsomt.

Vi fikk en dobbel idrettshall med fasiliteter og 3800 tilskuerplasser. Trond Mohn blandet seg ikke en eneste gang i prosessene våre. Da hallen sto ferdig gikk vi tilbake til Trond Mohn med i overkant av 60.000 kr., da humret han og takket, men sa «bruk disse på barn og unge».

Tom Knudsen Foto: EIRIK BREKKE

Les også Idrettspresidenten: Bergen kan jo bare si nei til Mohns penger

Noe av det samme opplevde vi da vi fikk Trond Mohn til å medfinansiere Vestlandshallen med 30 millioner kroner. Vi opplevde ingen krav fra Trond Mohn. Det har imponert oss, og har vi berømmet ham for. Vestlandshallen mener vi virkelig har levd opp til kravet om «idrettsglede for barn og unge».

Det jeg kanskje er aller mest stolt av anleggsmessig, var å kunne bidra sammen med ildsjeler til Nordneshallen. På Nordnes var det problematisk med tomter, og ideen her var at vi skulle «skyte» hallen ned i bakken hvor det lå en liten park, og så legge tilbake parken oppå hallen. Vi søkte om midler, men manglet fullfinansiering. Så kom Trond Mohn på banen, og i dag har vi Nordneshallen med den lille parken oppå.

Arna Idrettspark sto ferdig i 2010, med naturgress på banen. Nå har bystyret vedtatt at det skal komme både kunstgress, kastfelt og park. Friidretten har fryktet at omlegging til kunstgress til sommeren skulle medføre at bystyret etter valget omprioriterer og at kastfeltet skyves ut i tid.

Trond Mohn kontaktet friidretten og sa han vil stå som økonomisk garantist dersom politikerne skulle ombestemme seg. Jeg kan ikke se at det er å blande seg inn i politikken på en utidig måte, ei heller å hevde sine egne interesser.

Jeg deler her litt av min erfaring og vil gi uttrykk for at Bergen hadde vært utrolig mye fattigere uten Trond Mohns skaperkraft. Jeg mener jeg har idrettsbevegelsen og andre med meg når jeg sier: Stå på Trond Mohn, du gleder så mange!

Tom Knudsen er regiondirektør i NHO.

