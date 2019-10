Halloween er en vond tid for mange

Som voksne må vi ta ansvar og sørge for at alle barn blir inkludert.

FEST: Angsten for ikke å ha et Halloween-party å gå til, påvirker barna, skriver Karl Morten Bårdsen. Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Far

For mindre enn 2 timer siden

INNSENDEREN: Karl Morten Bårdsen Privat

Hvis du spør barnet ditt om hvor viktig Halloween er, så skal jeg love deg at du blir lang i gummimasken. Sannsynligvis rangerer barnet ditt dagen der oppe med bursdag og julaften.

Da jeg diskuterte Halloween med min yngste sønn og hans kompiser, nevnte jeg at jeg har bursdag 31. oktober, og ble vitne til en diskusjon om det er verst å ha bursdag på julaften eller Halloween. Kan du tenke deg? Jeg så ikke den komme. Men så viktig syntes de altså at den siste dagen i oktober er.

For oss voksne er det nemlig motsatt rangering. Vi hører mye tyt og mas om kostymer, snop og kanskje noen spørsmål om det er mulig å ha et Halloween-party i hjemmet. En vanlig torsdag med litt ekstra mas, sammen med problemer med å få poden til å følge de vanlige leggerutinene. Det er tross alt vanlig hverdag dagen etter.

En dag som lager rusk i hverdagsmaskineriet. En dag der man må svi av penger på sukker og plast. En dag der man bruker lang tid på å pønske ut et kostyme før man oppdager at det er håpløst å bruke ute i regn.

Men for den yngre garden er dette skumle tider. Det handler kanskje ikke så mye om selve dagen, men angsten for ikke å ha et Halloween-party å gå til, eller noen man kan gå «trick or treat»-runde med. Der har du grobunn for mye usikkerhet, frustrasjon og angst.

Kanskje hører man om noen som kanskje skal ha en fest hjemme, men der det er usikkert hvem som blir invitert? Eller kanskje oppdager man at noen allerede har planlagt en fest, men så er man ikke invitert. Det kan også hende at man begynner å se spøkelser på høylys dag. Man tror kanskje at det er en fest på gang, men så viser det seg å være bare rykter.

Planleggingen er uansett i gang. De som ikke blir invitert får servert en hel måned med planlegging og diskusjon blant dem som gleder seg til en fest de er invitert til. Det kan gi mye smerte.

Så kan du selvfølgelig spørre om det er verre å bli holdt utenfor en Halloweenfest enn en bursdagsfest? Svaret er ja. Det er tusen ganger verre. Hele verden er jo på fest. Og så blir det veldig tydelig hvem som går sammen med hvem på trick or treat-runden. Tilsvarende blir det tydelig hvem som ikke har noen å gå med.

Det må være her vi voksne kommer inn i bildet. Det kan jo ikke være meningen at vi skal overlate alt dette til de små. Som en slags Halloween-utgave av Fluenes Herre.

I den forbindelse tillater jeg meg å gjøre oppmerksom på hvordan vi foreldrene på Nygårdslien skole gjør det. På klassetrinnet arrangerer vi et Halloween-party for alle elevene. Ferdig arbeid. Null stress for elevene.

Litt mer stress for oss voksne, så klart, men fordelen med Halloween-party er at hvis du har et rom med dempet belysning og snop, så er mye gjort.

Publisert 4. oktober 2019