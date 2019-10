Vi holder løftene!

Debattinnlegg

Monica Mæland Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Ifølge flere reportasjer i BT mener sammenslåtte kommuner at de kommer dårligere ut økonomisk samlet enn hver for seg. Her er det noen misforståelser. Å beregne økonomien i kommunene er et stort og komplisert regnestykke, med mange faktorer og ulike tilskudd.

I kommunereformen har vi hatt flere gode ordninger for å sikre at kommunene ikke taper tilskudd etter sammenslåing. Mye er utbetalt allerede, for å sikre en god overgang til den nye kommunen.

Siden 2017 har kommunene i nye Øygarden kommune mottatt 47 millioner kroner ekstra, og Sunnfjord 54 millioner. Det innebærer at gevinsten ved en sammenslåing ser mindre ut fra 2019 til 2020 enn den ellers ville gjort.

Departementet har utbetalt om lag 1,4 milliarder kroner i kommunereformen. Mange kommuner har i tillegg gjort store løft på IKT-området. Det gir ekstrautgifter nå, men kan gi en mer effektiv kommune og bedre tjenester til innbyggerne.

Noen kommuner får mindre inntekter av helt andre årsaker enn selve sammenslåingen. For eksempel fikk Os kommune 13,5 millioner i veksttilskudd i 2019. Nå har befolkningsveksten avtatt, det gjør at Os ville fått mindre tilskudd også alene.

Bjørnafjorden deltar i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Det gir mindre penger gjennom rammetilskuddet, men den vil få inntekter gjennom øremerket tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sammenslåing kan påvirke ekstratilskuddet til kommuner med særlig lave skatteinntekter, men det vil avhenge av skatteinngangen i 2020, og fasiten kommer ikke før i 2021. Siste punktum er heller ikke satt for kommunene. I 2020 har Fylkesmannen i Vestland en skjønnsramme på 163 millioner kroner som kan brukes som kompensasjon etter en helhetlig vurdering av situasjonen i den enkelte kommune.

Kommunene i Vestland taper ikke økonomisk på å slå seg sammen, men det kan være avvik mellom hva de håpet å få, og hva inntektssystemet tilsier at de faktisk skal ha. Jeg er overbevist om at de nye kommunene uansett vil levere enda bedre tjenester til sine innbyggere.

Publisert 15. oktober 2019 16:04