I Equinor Mongstad meiner vi at vi må halde fram med å lage produkt, men at me må snu på alle mogelege steinar for å redusere CO₂-utsleppa.

MONGSTAD: Vi må hugse på at det som blir produsert på Mongstad i dag er svært viktig energi, både for menneske i Noreg og andre delar av verda, skriv Henning Neverdal, kommunikasjonsansvarleg på Equinor Mongstad. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Henning Neverdal kommunikasjonsansvarleg på Equinor Mongstad.

Torsdag 12. desember skreiv Anne Marit Post-Melbye frå miljøstiftelsen Zero i BT om oljeraffineria si rolle i ei lavkarbonframtid. Det er positivt at ho utfordrar Equinor på Mongstad om korleis vi tilpassar oss.

Vi veit at vårt anlegg representerer Norges største punktutslepp av CO₂, og det gjev oss nokre særlege utfordringar – og mogelegheita – til å bidra.

Og la det vere heilt klart – vi i Equinor har ambisjonar og tar store steg for å redusere klimafotavtrykket vårt på tvers av heile selskapet, for å forme energiframtida. Det ambisjonsnivået gjeld også på Mongstad.

Henning Neverdal, kommunikasjonsansvarleg på Equinor Mongstad. Foto: Equinor

Fyrst av alt kartlegg vi energiforbruket og leitar etter nye løysningar som kan få det ned. Her har vi kome langt. Allereie i fyrste halvdel av 2020, vil kraftvarmeverket vere ferdig ombygd, som del av dette arbeidet. Dette bidreg til å redusere CO₂ -utsleppa frå Mongstad raffineri med om lag 250 000 tonn pr.

år. Til samanlikning: Dette åleine tilsvara om lag halvparten av effekten frå heile Noregs elbilpolitikk så langt.

I tillegg kjenner dei fleste historikken med satsing på CO₂-fangst på Mongstad. Teknologisenteret for CO₂ (TCM) er framleis verdasstørste senter for utvikling og testing av teknologi for CO₂-fangst. Equinor er operatør av TCM, med ein CO₂-fangst kapasitet på 100 000 tonn pr. år.

Kunnskapen frå TCM-anlegget er ein viktig bidragsytar for utvikling av karbonfangstteknologi for verdsmarknaden, som vil vere heilt avgjerande for at Noreg og verda skal nå sine klimamål i tråd med Paris-avtalen.

Northern Lights, som omfattar transport, mottak og permanent lagring av CO₂, vil også kunne gje ein mogelegheit for Mongstad. Equinor har ei sentral rolle i dette prosjektet som er planlagt operasjonelt i 4. kvartal 2023.

Post-Melbye peikar heilt riktig på biodrivstoff som ein mogelegheit. I over ti år har vi på Mongstad importert biodrivstoff som vi tilsett i diesel eller bensin. Fordelane ved å blande inn biodrivstoff i diesel og bensin er at dette gjer ein netto reduksjon i klimagassar.

I 2019 har me starta med uttesting av co-prosessering av berekraftig biomasse som ein del av råstoffet vi tek inn i raffineriet. Denne testinga har vert suksessfull. Dette vil ytterlegare bidra til grønare og mindre karbonintensive produkt ut frå raffineriet.

Samstundes som vi gjer endringar for framtida, må vi hugse på at det som blir produsert på Mongstad i dag er svært viktig energi, både for menneske i Noreg og andre delar av verda. Produkta er viktige for å halde samfunnshjula i gong, i transport, kommunikasjon, produksjon og industri. Det ansvaret må vi også levere på.

Vi innser at etterspørselen vil endre seg over tid, men det vil vere behov for bensin og diesel i mange år framover. Så har vi ei viktig oppgåve både i forhold til å gjere framstillinga og bruken av desse produkta mindre CO₂-intensiv.

Det er denne typen satsingar som gjer oss til eit bredt energiselskap. Vi har forplikta oss til å støtte Paris-avtalen og FNs berekraftsmål, samt redusere utsleppa frå vår eigen olje- og gassverksemd. I tillegg gjer vi ambisiøse investeringar i fornybar energi og lavkarbonløysingar. Begge satsingane spelar

Mongstad ei viktig rolle i.

Publisert 31. desember 2019 06:48

