Prisen for å varsle

Normalt ville eg aldri tatt til motmæle mot ei melding, men ettersom denne handlar om etikk, vil eg likevel som redaktør svare.

Podkasten «Varsleren» fortel historia om Grete Strømme, som i 25 år har prøvd å oppklare drapet på Birgitte Tengs.

Kari Hesthamar Ansvarleg redaktør, Svarttrost produksjoner

BT-meldar Stig Arild Pettersen skriv at «podkasten om Birgitte-saka burde kanskje aldri vore publisert», og meiner varslaren Grete Strømme får spekulere fritt for open mikrofon.

I serien «Varsleren» får den tidlegare politisekretæren fortelje si historie og gi sitt blikk på Birgitte-saka. Det er 27 år sidan ho varsla om Johny Vassbakk som moduskandidat. Nyleg blei han dømt til 17 års fengsel. Sjølv er Strømme blitt både latterleggjort og straffeforfølgt.

Meldaren meiner måten historia blir fortalt på, er problematisk, fordi det utelukkande er Strømme sitt perspektiv som blir presentert.

I over 27 år har politi, påtalemakt og media hatt definisjonsmakta. «Spekulasjonane» til Strømme er ikkje lause. Mykje av det meldaren kallar teoriar, er i dag veldokumentert.

Problemet med dommen som nyleg falt, er at ein ikkje veit kva som var hendingsgangen rundt det tragiske drapet. Strømme sin kritikk mot politiet er nettopp at alle spor og teoriar ikkje er undersøkt, og at det aldri blei gjort ein rekonstruksjon. Noko ho fekk solid støtte for i retten.

Med manglane me i dag veit at etterforskinga leid under, er det naturleg at Strømme stiller spørsmål rundt dette.

Alle som er kritisert, har fått tilbod om tilsvar, noko få av dei nytta seg av. Premissen for serien er å fortelje frå varslaren sitt perspektiv.

«Det er fullstendig utålelig at vi gang på gang skal oppleve slike totalt useriøse og ubegrunnede utspill», sa politimeisteren i Haugesund om Strømme i 1998.

Til VG omtalte han rapporten hennar som «frie tankar frå en kontorvikar». Meldaren sine ord om å «spekulere fritt» gir unekteleg assosiasjonar til dette.