Privat eller ikke privat? Det er ikke spørsmålet.

Jo, det er skummelt å åpne den kommunale pengesekken til private tilbydere.

Christine Ødegaard fra MDG mener Høyre forenkler virkeligheten med sine forslag til ny helsepolitikk.

Christine Ødegaard Bystyrerepresentant (MDG)

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høyres Christine Meyer og Marit Warncke vil øke bruken av private helsetjenester om de kommer til makten. Invitert inn i Aleris sine lekre lokaler begriper de ikke skepsisen mot private løsninger, i samme åndedrag som de sier de vil løse fastlegekrisen.

Det er som en scene fra finere fanafruer, og en grov forenkling av virkeligheten. MDG er ikke prinsipielt mot private tilbydere, men politikken må være kunnskapsbasert.

Høyres forslag er i essens et nullsumspill der man tar penger fra den offentlige pengesekken og spytter det inn i private helsetjenester. På den måten kan det private tjene penger og vokse seg sterkere, med en uthuling av det offentlige helsetilbudet som konsekvens.

Vi må heller bruke pengene på å bedre fastlegeordningen. Ordningen er privatisert, med refusjonsrett, underlagt strenge reguleringer. Den er effektiv, med høy produksjon av helsetjenester, den er samfunnsøkonomisk lønnsom, den er livreddende, og folk liker den. Dr Dropin vil aldri kunne fylle skoene til en fastlege, da de ikke kan håndtere annet enn helt enkle henvendelser.

Høyre bør lytte til de virkelige ekspertene, allmennlegene, som er tydelige på hva som skal til. Vi må unngå ytterligere privatisering – og sørge for at fastlege igjen blir et attraktivt yrke.

Innsenderen er skeptisk til forslagene fra Marit Warncke (til v.) og Christine Meyer.

Private løsninger kan være hensiktsmessige når det kan spa unna mindre kompliserte operasjoner, slik at pasienter slipper kø. Det kan avlaste et sprengt sykehustilbud, som må ta seg av alt det andre som de private ikke ønsker i sin portefølje.

Men vi må passe oss vel for ikke å komme i ubalanse i dette systemet. Det siste vi trenger, er et segregert helsesystem, der de som ikke har privat helseforsikring eller råd til å kjøpe seg helsetjenester, ikke får den hjelpen de har behov for.

Utfordringene i helsetjenestene står i kø, og et komplisert utfordringsbilde krever en kunnskapsbasert og gjennomtenkt politikk. Prinsippet om likebehandling må være rådende, det skal ikke være lommeboken som avgjør hvilken behandling du får.

Det aller siste fastlegekrisen trenger nå, er parodien på Høyre-politikk.