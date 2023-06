Noreg har ansvar for å ta vare på natur

Vindindustrien har øydelagd meir enn nok i dette landet.

Enno finst det fjell som er frie for vindkraft. Eg er støtt på slike fjell. For å pusta djupt, for å kjenna meg fri og glad, skriv Knut Langeland, her saman med hunden Max.

Knut Langeland Salhus

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Velaug Myrseth Oltedal har vore på eit fjell. Der har ho sett det ho kallar for «vindmøller» i noko som ho sikkert er tilbøyeleg til å kalla for ein park.

Med forførande retorikk, heilt i samsvar med propagandaen til den nådelause bransjen ho gjer seg til talsperson for, tek ho til orde for at vi som likar å gå i inngrepsfrie fjell, vi som finn kveik, undring og overskot i mektig natur, må finna oss i at det blir mindre av det urørte.

Les også Innlegget han svarar på: Noreg har eit ekstra ansvar

Oltedal seier vi har eit ekstra ansvar for å byggja ut meir energi. Vi, som allereie har bygd ned og regulert brorparten av vassdraga våre, og no har gått laus på kyst og fjell, skal altså byggja ned endå meir av vår unike og høgt etterspurde natur for å oppnå høgst usikre mål.

Eg er einig. Vi har eit ekstra ansvar. Vi har eit ekstra ansvar for å ta vare på unik natur og ikoniske landskap. Vindindustrien har øydelagd meir enn nok i dette landet. Det er grotesk å sjå korleis utbyggjarane har rasert og industrialisert turområde og leveområde for fugl og vilt. På Haramsøya har innbyggjarane mista fjellet sitt til vindkrafta. På Fosen har den halslause utbygginga ført til eit pågåande menneskerettsbrot, uløyst etter meir enn 600 dagar.

Brutalt har denne industrien fare fram frå det eine lokalsamfunnet til det andre og sytt for å øydeleggja, ikkje berre natur, landskap og økosystem, men også samhald, bulyst og identitet.

Oltedal let seg begeistra av det som gir meg hjartesorg, skriv innsendaren. Biletet er frå vindmølleparken på Fitjar.

Alt dette har openbert ingen verdi i Oltedal si verd. Medlidande malar ho heller biletet av innbyggjarane i ein imaginær kinesisk by som døyr av smogen frå det lokale kolkraftverket. Ironien er komplett. Millionbyen Baotou er ikkje imaginær, den er høgst reell og viden kjend for miljøøydeleggingane som har funne stad i og rundt byen. Her lir og døyr innbyggjarane av miljøgifter frå gruvedrifta. Og kva blir dei sjeldne jordmetallane som vinnast ut, brukte til? Jau, mellom anna i produksjonen av vindturbinar.

Urørt natur er eit mangelgode. Men enno finst det fjell som er frie for vindkraft. Eg er støtt på slike fjell. For å pusta djupt, for å kjenna meg fri og glad, for å nyta og vera ein del av desse storslegne, uforanderlege landskapa. For å liggja i lyngen og kjenna på hopehavet med sjølve opphavet vårt, med livskjelda vår, med det som var og det som skal koma.

Oltedal let seg begeistra av det som gir meg hjartesorg. Ho frydar seg over det som gjer meg ulykkeleg. Ho gler seg over utsiktene til å herja meir med det kjæraste eg har, med heimen til våre medskapningar. Vindkrafta er for meg, og mange med meg, ei dagleg smerte og ei konstant uro. Ein klump i magen som eg legg meg med og vaknar med.

Når Oltedal, med oss vindkraftmotstandarar som adressat, krev at vi må slutta å protestera og «byrje å vere for» (vindkraftutbygging?!), tenkjer eg at det er som å be ørna som nettopp har fått vengja si kappa av ein turbin på Smøla, om å koma seg opp att og flyga.

I møte med vindindustrien er vi litt som den skamferte ørna. Uforståande, forkrøpla, forbanna. Fortvila over overgrepa vi er utsette for. Men i motsetnad til ørna er vi ikkje dødsdømde, og slike som Oltedal bidreg berre til å vekkja kampviljen i oss.

Knut Langeland er tidlegare journalist i BT.