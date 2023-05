Bygg bybane til NHH og Dokken først

Mange bergensere tror at dagløsningen er et nødvendig onde for å få Bybanen til Åsane. Jeg deler ikke den oppfatningen.

Innsenderen ønsker seg bybanetunnel her fra Komediebakken på Nøstet og inn under bykjernen – med holdeplass under Torgallmenningen.

Karsten Aubert Styremedlem i foreningen Bergen Sentrum 2050

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Helge Hopen oppfordrer oss i et leserinnlegg den 27. april om å stå samlet for å sikre finansiering av dagalternativet for Bybanen til Åsane.

Han har helt rett i at det er en nasjonal konkurranse om å ha det beste prosjektet, men han tar feil når han tror at bergenserne vil stå samlet om å ødelegge det historiske sentrum i byen med en forstadsbane over Torgallmenningen, Torget og Bryggen.

Slik ser tunneltilhengerne i Bergen Sentrum 2050 for seg at bybane på Bryggen vil påvirke Torget og Torgallmenningen.

Han har også helt rett i at Miljøløftet har levert gode anlegg i sør og sørvest, men det forhindrer ikke at det samme Miljøløftet nå har fått i fanget en dårlig plan mot nord, og ingen løsning i det hele tatt mot nordvest (Dokken/Laksevåg).

I tillegg til at reguleringsforslaget er dyrt, tar det også lang tid å realisere, blant annet fordi man er avhengig av å vente på at forlengelsen av Fløyfjelltunnelen skal bli finansiert og bygget.

Karsten Aubert mener Bybanen fungerer bra i sør og sørvest, men at planen mot nord er for dårlig. Selv ønsker han tunnelløsning i sentrum.

Det hjelper bare litt om man velger å plage beboerne rundt Saltimport-tomten med et tverrslag som bringer med seg støv og støy i en årrekke.

Fremdriften som er planlagt for Bybanen gjennom byutviklingsområdet Nøstet, Sydnes og Dokken, er katastrofal for dette prestisjeprosjektet. Området blir liggende i en bakevje når det gjelder busstransport, så kollektivdekningen må baseres på Bybanen.

Men først etter at Åsane-banen blir ferdig rundt 2040, skal man begynne byggingen i den retningen, og da må man først fjerne trafikken i Teatergaten. Det eneste realistiske forslaget for å løse denne floken er å bygge en biltunnel under Nordnes, og da vil Dokken-banen først kunne tas i bruk omtrent i 2050.

Men tilbake til konkurransen om de statlige midlene. Fagmyndighetene prioriterer etter samfunnsøkonomi der man må ta med mer enn selve investeringen. For Åsane-banen vil dette gjelde ekstrakostnadene knyttet til for eksempel tap for næringsdrivende i anleggsperioden og ulemper ved bruk av gategrunn som kunne vært brukt bedre.

Jeg tror ikke alle er klar over at Torget vil bli beskåret med rundt 700 kvadratmeter.

Vi som er litt oppe i årene, husker imidlertid godt rabalderet på 70-tallet da man tok 350 kvadratmeter av det samme Torget.

Slik kan inngangen bli ved Marken, ifølge forslaget til Foreningen Bergen Sentrum 2050. Illustrasjon: Per Kåre Våge, Nordwest3D

En bybanetunnel fra Nøstet til NHH, med påkobling av eksisterende bane øst for Marken, vil ifølge våre anslag koste cirka en tredjedel av hva man planlegger å bruke på Åsane-banen.

Tunnelforslaget er teknisk kvalitetssikret av professor Amund Bruland ved NTNU og er kostnadsberegnet til 6,8 milliarder – basert på nøkkeltall fra noen av Europas største tunnelboremaskinentreprenører, og tillagt de samme påslag for byggherrekostnader og usikkerhet som kommunen bruker i sin plan.

Alle skjønner at det er lettere å finansiere et prosjekt til 7–8 milliarder med god samfunnsøkonomi enn et dårlig og usikkert til 20–30 milliarder.

Det billigste alternativet kan til og med få en høyere statlig støtteandel, og kanskje kan det politiske løftet om 70 prosent oppfylles?

Nå gjelder det bare å få det alternative forslaget ferdig regulert, slik at man kan få det med i de KS2-vurderingene Finansdepartementet uansett vil gjennomføre, før en eneste statlig krone kan frigis til videre bybanebygging.