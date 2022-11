Vil du ta fotballen tilbake, start lokalt!

Ein annan fotball finst, mellom anna her i Bergen.

Brann-supporterane har spelt ei sentral rolle i kampen mot Qatar-VM, skriv innsendaren.

Magne Juuhl Medlem i Brann

I BT 27. november skriv Johannes Nymark eit innlegg om problema i den internasjonale fotballen. Men i det globale perspektivet gløymer han dei lokale klubbane som viser at fotballen på ingen måte er fortapt.

Brann er ikkje perfekt og vil aldri bli perfekt. Men set ein klubben inn i ein internasjonal samanheng, kjem Brann godt ut.

Der Nymark skriv om korleis fotballen er styrt av oligarkar, autoritære oljesjeikar, korrupte leiarar og profesjonelle investorar framfor dei som er glad i sporten, er Brann ein tydeleg motvekt som ein medlemsstyrt klubb.

Norsk fotball er organisatorisk kjenneteikna ved at medlemmane alltid skal ha demokratisk kontroll, og det er eit aukande medlemsengasjement i mange norske klubbar.

Også i land som Sverige og Tyskland har fotballdemokratiet vorte revitalisert dei siste åra, og det fungerer som ein inspirasjon for supportarar i andre land.

Fotballpresident Lise Klaveness kritiserte både Fifa og VM-arrangør Qatar i ein tale i Doha 31. mars i år.

Vidare har Brann og medlemmane i klubben vore aktiv i arbeidet mot utviklinga av den moderne fotballen. Supporteropprøret for ein boikott av VM i Qatar var i hovudsak ein kamp for ein annan fotball der norsk fotball tar ein sterkare rolle for å endre FIFA.

Store deler av opprøret som førebels kulminerte med talen til Klaveness, var eit direkte resultat av grasrotarbeid blant medlemmer i Brann.

I 2022 har Brann omsider også fått på plass ei kvinnesatsing etter at både Brann og Sandviken vedtok dette på demokratisk vis. Laget har skapt stor entusiasme og har på kort tid vorte ein sentral del av klubben.

Det at Brann også satsar på kvinnefotball, har gjort Brann til ein større klubb på fleire måtar. Som forelder er eg så glad for at også dottera mi og hennar lagkameratar kan drøyme om å spele for Brann.

Innsendaren er glad hans dotter no kan drøyme om å spele for Brann. På biletet feirar kvinnelaget cupfinalesigeren.

Eit av punkta Nymark peiker på i innlegget sitt, er den aukande individualismen i fotballen. Også på dette punktet er Brann ein tydeleg motsetnad. Som supporter opplever eg først og fremst ei kollektiv mobilisering.

Det å stå på tribunen saman med tusenvis av andre for å heie fram klubben vi er så glad ei, trass sine manglar og tidvis brokete historie, er for meg det motsette av individualisme.

Derfor vil eg oppmode alle som er glade i fotball til å kjøpe partoutkort på Brann Stadion og på Stemmemyren. Der kan ein oppleve fotball prega av heilt andre verdiar enn dei som pregar den internasjonale fotballen.

Og eg vil tilrå eit medlemskap i klubben til alle som er opptekne av at Brann også i framtida skal vere ein tydeleg motsetnad til organisasjonar som Fifa og arrangement som VM i Qatar.

Fotballen vil aldri vere fortapt så lenge vi har klubbar som Brann.