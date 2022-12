Vi må skynde oss langsomt

Vi må ikke forledes til å tro at det er lurt å skynde seg med blåøyd teknologioptimisme.

Vi har begrenset kunnskap om konsekvensene av utbygging av havvind, mener innsenderne.

Gaute Velle Forsker og økolog i NORCE og professor ved Universitetet i Bergen

Marte Haave Forsker og toksikolog i NORCE og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

25. november skrev Hans K. Mjelva en kommentar om havvind i BT. Mjelva fremhever at det er viktig at utbyggingen kommer raskt i gang, både av hensyn til klima, industri og billigere strøm. Til vår store overraskelse utelot artikkelen et sentralt perspektiv ved å ikke nevne mulige miljøkonsekvenser ved utbyggingen.

Historisk sett har mennesker gjort den samme feilen gjentatte ganger: ødelagt miljøet først, og kanskje innsett konsekvensene etterpå. Vi hadde forventet at en kommentar i BT til en viss grad har et historisk perspektiv og evnen til å holde to tanker i hodet samtidig.

Vi er midt inne i en klima- og naturkrise med et pågående og eskalerende tap av planter og dyr. Naturkrisen forårsakes av mennesker som bygger ned natur og dermed ødelegger levevilkårene til den ene arten etter den andre, som overforbruker, forurenser, sprer fremmede arter og forårsaker klimaendringer.

Det hjelper lite å redde klimaet eller bygge ut mer og billigere strøm dersom livsgrunnlaget vårt i naturen forsvinner mens vi forsøker å redde klimaet. Dersom du var i tvil: Alt vi trenger, kommer fra naturen. Ingen natur – ingen mennesker.

Gaute Velle og Marte Haave

Det er mye som står på spill. Havområdene utenfor Norge er blant de mest næringsrike i verden. Her er store bestander av plankton, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, som alle er en viktig bestanddel i økosystemet. Dette økosystemet har en egenverdi og er også grunnlag for en av Norges største eksportindustrier: fiskeri.

Vi vet allerede at anleggsarbeidet kan skade fisk som lever og gyter i områdene som skal bygges ut. Vi vet at støy fra turbiner og skipstrafikk kan forstyrre arter som kommuniserer med lyd, som hval og fisk. Vi vet også at vindmøllebladene er dødelige for fugler, samtidig som 60 prosent av de norske sjøfuglartene er på rødlisten. Dette er et utvalg miljøkonsekvenser som vi vet kommer med havvind, og der vi har begrenset kunnskap over omfanget av konsekvensene.

Vi kan også nevne et utvalg av miljøkonsekvenser der vi vet enda mindre om omfanget. Vi mangler informasjon om hvordan elektromagnetiske signaler fra strømkabler påvirker livet i havet. Vi vet ikke hvordan forankringer, vindturbiner og kabler påvirker vandrende fisker eller stedegne arter.

Vi mangler også kunnskap om effekter av de store mengdene epoksylakk som brukes for å redusere luftmotstand i vindmøller. Epoksylakk er tilsatt det hormonhermende stoffet bisfenol A, som er faset ut av drikkeflasker og hermetikk fordi vi ikke vil ha det i oss. Over tid vil erosjon på vindmøllebladene gjøre at store mengder epoksylakk med bisfenol A slites av og spres ukontrollert som mikrofragmenter over store områder. Mikroplast, som lakken i bunn og grunn er, er uønsket, og mikroplast med bisfenol A enda mer uønsket i naturen og i matfatet.

Det vil ta flere år å samle den nødvendige informasjonen om konsekvenser for miljøet. I såpass viktige saker for menneskenes fremtid er det avgjørende å skynde seg langsomt nok. Vi må ta ett skritt om gangen og spille på lag med naturen. Da kan vi ta et steg i riktig retning mot det å løse klimakrisen og naturkrisen samtidig. Om vi kjenner både oppsider og nedsider av utbyggingen før den starter, har vi en bedre mulighet til å minimere skadene og maksimere fordelene.

Vi har forventninger til at BT går frem med et godt eksempel – med kritiske analyser og balanserte diskusjoner fremfor ensidig å fremme én side av saken. I en forhastet teknologioptimisme skaper BT forventninger i samfunnet når de skriver at vi må komme i gang med utbyggingen nå. Men vi må ikke forledes til å tro at det er lurt å skynde seg med blåøyd optimisme. Spesielt ikke når avgjørelsene kan ha store negative ringvirkninger. Vi har nemlig allerede brukt opp naturens bufferkapasitet.