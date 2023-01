Kjenner bergenserne Herdis?

Etter at jeg leste Torborg Nedreaas, ble det en annen opplevelse å vandre over Nygårdshøyden og ned til Møhlenpris.

Torborg Nedreaas (1906–1987) vokste opp på Møhlenpris. Oppvekstromanene hennes kan gi en rikere forståelse av Bergens historie og egenart, mener innsenderen.

Øyvind Kvalnes Professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI

I desember leste jeg for første gang Torborg Nedreaas sin trilogi om jentungen Herdis Hauge. Dette er en oppvekstfortelling som spennes ut i «Trylleglasset» (1950), «Musikk fra en blå brønn» (1960) og «Ved neste nymåne» (1971).

Leseren får en usminket skildring av livet i Bergen i tiden rundt første verdenskrig. Lydene og luktene i byens gater trer frem. Ungene får seg en ørefik om de ikke oppfører seg. Spanskesyken herjer og tar liv.

Midt oppi dette beveger Herdis seg. Hun er en fantasirik og følsom jentunge, som tar til seg inntrykk fra byens smug, gater og parker. Handlingsrommet hennes er mye større enn for barn som vokser opp i samme område i dag. Hun holder seg borte fra barnehagen i flere uker, uten at noen voksne merker det. Herdis er en selvstendig og sta jentunge som utforsker Bergens kriker og kroker på egen hånd, lenge før hun har begynt på skolen.

Gjennom oppveksten er hun stadig på eventyr langt bortenfor foreldrenes radar. Ingen vet hvor hun er, hva hun driver med og hvem hun er sammen med. Denne jentungen blir etter hvert lommekjent i Bergen.

Herdis vokser opp i den fiktive bydelen Sølverstad, som har mange likhetstrekk med Møhlenpris. Det gir en annen opplevelse å vandre over Nygårdshøyden og ned til Nobel Bopel etter å ha lest disse bøkene.

Omtrent her bodde Herdis. Omtrent her er akebakken som hun og de andre barna suste nedover. Omtrent her gikk hun motstrebende på fotballkamp sammen med venninnen Mathilde. Omtrent her sto hun i striregnet og lurte på hvilke venninner hun kunne ringe på hos og invitere ut. Omtrent her sto hun i folkemengden som fulgte med på at en familie med dårlig råd ble kastet ut av hjemmet sitt.

Lesningen av Herdis-bøkene har fungert som en påminnelse om hvordan litteratur kan være en kilde til å få en bedre forståelse for bylivet. Fiktive fortellinger kan gjøre at vi kommer tettere på historien og dem som levde her tidligere.

Noe av dette vil være illusorisk. Jeg har fått et inntrykk av livet i Bergen for litt over hundre år siden, men forfatteren har selvsagt zoomet inn på noe og utelatt noe annet. Kanskje ligger det en og annen bergensk løgn eller overdrivelse i teksten også.

Nedreaas bodde selv på Møhlenpris som barn, og bruker egne erfaringer og minner i fortellingen. Hukommelsen hennes kan være svikefull, og hun kan være en upålitelig gjenforteller av byens liv. Uansett spaserer jeg over Torgallmenningen med en rikere fornemmelse for denne plassen etter å ha lest om Herdis sine eskapader her.

Det jeg har blitt nysgjerrig på etter å ha lest Herdis-bøkene, er hvor godt kjent de er blant bergensere. Er folk klar over hvilken skatt Nedreaas har gitt dem? Pleier folk i Bergen å hente frem disse bøkene og gi dem videre til nye generasjoner?

I hovedstaden har forfattere som Johan Borgen og Lars Saabye Christensen bidratt til at osloborgere har fått bedre kontakt med byens geografi og historie. Det samme potensialet ligger i fortellingene til Nedreaas.

Oppvekstfortellingen om Herdis kan gi en rikere forståelse av Bergens historie og egenart. Den gir nye generasjoner av bergensere muligheter til å lære seg hva det vil si å ha røtter i denne byen. Jeg er ikke bergenser selv, og aner ikke hva slags plass Nedreaas har i folks bevissthet. Dette lurer jeg virkelig på. Fortellingene om Herdis er rike nok til at hun burde leses om igjen og om igjen i denne byen.