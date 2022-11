Vi treng denne vegen, Høgli

Det er vår kvardagsveg.

Frå opninga av den nye vegen på E39. Frå venstre: Jon Askeland (Sp), samferdsleminister Jon-Ivar Nygård, Trine Lindborg (Ap) og Roger Valhammer (Ap).

Trine Lindborg Ordførar (Ap) i Bjørnafjorden kommune

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Svar til Mona Høglis (MDG) innlegg i BT 5. november: «Nyvegen til Os skaper problem for fremtiden».

Etter å ha venta og planlagt ny veg mellom Bergen og Os og mellom Os og Bergen i 60 år (ja, for vegen går begge vegar) var det ein stor dag for mange av oss førre måndag, og det skulle berre mangla!

Den nye vegen mellom Bergen og Os har kappa reisetida frå 40 til 23 minutt.

Vi jublar over ny og sikker veg med betrakteleg kortare reisetid og energiforbruk. Jubelen kjem også frå dei som no får ein betre kvardag med mindre trafikk og støy langs «gamlevegane». I tillegg reknar eg med at det er stor glede i Bergen over nye tunnelar og køyremønster til Flesland/Sørås/Nordås og Lagunen-området. Dette er jo nettopp «kvardagsvegane» til bergensarane.

Trine Lindborg (Ap) er ordførar i Bjørnafjorden.

No må fokuset, også for MDG, rettast mot Ringveg øst og vidare nordover slik at trafikken kan leiast utanom Bergen sentrum. Vi er alle samde om at kollektivtilboda må styrkast og utvidast heile vegen, og det er ikkje berre i festtaler og i bunad vi målber og heier på det.

Bompengesatsane er høge, så med gode ruter og tilbod om innfartsparkering vil også strilane strøyme til bussen. Dette er det allereie gode indikasjonar på at dei gjer, både langs ny akse og langs den «gamle» aksen over Vallaheiane!

Les også – Motorveien gjør det vanskeligere for bussen å konkurrere

Vi har med vegen fått utløyst fantastiske næringsareal for blant anna ny grøn industri i Lyseparken, og andre spennande næringsområde i kommunen. Vi har gode bygder og grender med fine oppvekstmiljø.

Vi treng denne vegen vi har venta på i 60 år, Mona Høgli. Det er vår kvardagsveg som gjer at vi i heile regionen og i Vestland, kan utvikla nytt næringsliv og skapa arbeidsplassar og vekst.

La folk ha både jobb, bustad og fritid tett på. Det er fantastisk god miljøpolitikk, meiner eg. Velkomen til Bjørnafjorden!