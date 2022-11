Skyhøg Frp-rente vil skade Vestlandet

Frp-renta ville ramme næringsliv, kommunar og folk på Vestlandet hardt.

Frp-leiar Sylvi Listhaug heldt appell under ein demonstrasjon i regi av «Vi som krever biligere strøm» i januar. «Politikken partiet preikar, vil sende renta rett i vêret», skriv innsendaren.

Odd Harald Hovland Stortingsrepresentant (Ap)

«Lykkes Vestland, lykkes Norge», sa Jonas Gahr Støre før valet i 2021». Det er Helge André Njåstad (Frp) som minner lesarane om desse kloke orda frå vår noverande statsminister. Før han startar ein lang tirade mot regjeringas framlegg til statsbudsjett.

Det Njåstad ikkje nemner med eit ord, er den økonomiske unntakssituasjonen landet vårt no står i: For første gong på fleire tiår må oljepengebruken i statsbudsjettet ned. Dette kombinert med store utgiftsaukar vi ikkje kjem utanom: forsvar og beredskap, dei ukrainske flyktningane, auka utgifter til folketrygda med meir. «You do the math», som amerikanarane seier, men det verkar som Njåstads Frp har søkt om fritak frå matte.

Odd Harald Hovland, stortingsrepresentant (Ap) for Hordaland

I ei tid der oljepengebruken må ned om vi skal få kontroll på pris- og renteauken, vil Høgres samarbeidsparti ha bruken opp med langt over 120 milliardar kroner – prisen for maksprisframlegget på straum aleine (utrekningar frå Olje- og energidepartementet).

Det kallast å vere på ein annan planet. Politikken partiet preikar, vil sende renta rett i vêret.

Vestlandet er spesielt på mange måtar, men ikkje så spesielt. Også her betyr renta mykje for folk, kommunar og næringsliv. Og kva ein renteauke på to prosenteiningar inneber, skal ingen kimse av:

Trygg økonomisk styring er derfor tvingande nødvendig. Arbeidarpartiet har alltid vore garantisten for dette, og er det til fulle no.

