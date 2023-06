Ein syretest for staten sine kraftambisjonar

Staten legg no opp til at kommunane skal få meir makt i saker knytt til utbygging av vindkraft. Det betyr meir makt og fleire utfordringar.

Kjem Årdal og Høyanger til å slå følgje med Fitjar og verte heimstad for vindkraftverk?

Tommy Aarethun Kommunikasjonssjef i Initiativ Vest

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lokale folkevalde og tillitsvalde i regjeringspartia er blant dei som har bede om at kommunane skal få meir makt i vindkraftsaker. No får dei viljen sin.

Fredag 9. juni vedtok Stortinget at vindkraftverk ikkje lenger kan få konsesjon frå staten før kommunen har vedteke områderegulering etter plan- og bygningslova. Det fekk brei tilslutning. Kommunane har fått meir av makta dei ynskja seg, no må dei syne at dei er klare til å forvalte denne makta.

Det er eit nasjonalt, for ikkje å seia globalt ansvar, dei no skal balansere. Omsynet til lokal natur, behovet for lokale arbeidsplassar, Noreg sine nasjonale mål og industriambisjonar og internasjonal klimapolitikk. Det vert eit tungt ansvar for kommunestyra landet rundt.

Det må byggjast mykje ny kraft, skriv Tommy Aarethun.

I to industribastionar på Vestlandet, Høyanger og Årdal, går debatten no for fullt om vindkraft. Det som skil desse sakene frå ein del andre vindkraftprosjekt, er den direkte koplinga mot industrien – og at det skjer i kommunar med ein lang historie om å bruke naturressursane til kraftkrevjande industri.

Det vert ein syretest på dei nasjonale måla for ny kraftproduksjon. Greier ein ikkje å få til gode prosjekt her, som varetek ulike omsyn og som fører til auka kraftproduksjon og sikring av industriarbeidsplassar, er det vanskeleg å tru det vil skje så mange andre stader i landet.

I januar vart innbyggjarane i Høyanger orientert om vindkraft-planane i kommunen.

I Høyanger har Zephyr, Eviny og Hydro lansert planar om eit vindkraftanlegg i Snøheia mellom Høyanger og Sunnfjord. I Årdal har Fred Olsen Renewables, og deretter Hydro lansert planar om vindkraftanlegg på Sletterust.

Prosjektet i Høyanger er planlagt å tilføre éin TWh ny kraft inn i nettet, medan prosjektet i Årdal ikkje har fastslått tal. Bakgrunnen for begge prosjekta er klar: industrien og Hydro sitt behov for meir energi.

Samstundes som dei lokale folkevalde no får meir makt i desse sakene, vert dei nasjonale måla og ambisjonane stadig større.

Den nyleg lanserte rapporten til Energikommisjonen etterlyser eit klart taktskifte, og behov for storstilt utbygging av kraft. Konsekvensen av å ikkje gjere dette kan ifølgje Statnett vera at vi allereie innan få år vil få eit kraftunderskot i Noreg.

Når ein legg saman nasjonale klimamål, planane for elektrifisering av samfunnet og ambisjonane for nye grøne arbeidsplassar, kjem ein ikkje utanom at det må byggjast ny kraft, mykje ny kraft. I tillegg må det byggjast infrastruktur som kan frakte krafta frå område med stor produksjon til område med mykje folk.

Etter eige utsagn står Høyanger-ordførar Petter Sortland i «ein helvetes spagat» i spørsmålet om vindkraft.

Vindkraftsaka siglar no for fullt opp som store valkampsaker både i Høyanger og Årdal. Den direkte koplinga til industrien og Hydro sitt kraftbehov gjer at leiande krefter har blitt meir positive. Her handlar det ikkje berre om å skape nye arbeidsplassar, men også om å bevare svært viktige arbeidsplassar i bygdesamfunn.

Høyanger-ordførar Petter Sortland (Ap) har lenge vore motstandar mot vindkraft, men har no opna for dette grunna den sterke koplinga mot store investeringar frå Hydro si side inn i lokal industri og arbeidsplassar. Sjølv skildrar han det heile som «ein helvetes spagat».

Les også Hydros vindkraftplan har sendt lokalpolitikerne i tenkeboksen. Bare 2 av 66 sier ja.

Sakene syner behovet for å tydeleggjere kva kommunane lokalt vil tene på å byggje ut ny kraft. Regjeringa valde å utsette grunnrenteskatt på vindkraft, ei ordning mange vonar skal bidra til at kommunane sit at med meir – og at den lokale aksepten for vindkraft dermed aukar. I industrikommunar som Årdal og Høyanger kunne ein kanskje tenke seg at koplinga mot lokal industri var ei sterk nok gulrot.

Vindkraft vert ei «heit potet» i mange lokalval til hausten og i åra som kjem. Ansvaret for å balansere dei ulike omsyna vert no i stor grad flytta frå nasjonalt til lokale kommunestyrer. Med meir makt følgjer meir ansvar.

I kva grad ein lukkast med å byggje ny fornybar kraft, vil vera avgjerande for om Noreg greier å innfri sine internasjonale forpliktingar – og kor mange grøne arbeidsplassar ein til slutt vil kunne telje opp. Greier ein det ikkje i historiske industrikommunar, er det vanskeleg å sjå at ein skal greie det andre stader.