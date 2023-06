Mitt problem med Kamelen er ikke det han har gjort

Det handler om hva han har sagt, og sier – i tekstene sine!

Meningene er delte om Kamelen er et godt forbilde for unge eller ikke.

David Genius Askøy

Jeg har de siste dagene fulgt debatten rundt Kamelens opptreden på Bergenfest og reaksjonene på at lærere ved Skranevatnet skole ikke ønsker å la sine elever delta på konserten Bergenfest spanderer på ungdommene.

Det kommer nå innlegg som handler om hvorvidt Kamelen er et godt forbilde. Flere argumenterer for at Kamelen har sonet sin straff for det han har gjort, tatt tak i livet sitt og dermed nå bør kunne være et forbilde for ungdommer.

David Genius jobber i underholdningsbransjen, men skriver dette innlegget som privatperson.

Jeg er enig i at mennesker som soner og gjør opp for seg, skal få en ny sjanse, og at en må leve i nåtiden med fokus fremover.

Mitt problem med at Kamelen skal opptre for ungdommer, handler ikke om hva Kamelen har gjort. Det handler om hva han har sagt, og sier – i tekstene sine!

Ønsker vi virkelig å oppmuntre til at barna våre – i skoletiden – skal utsettes for tekstlinjer som:

Ey, eg var i støtet i går

Eg ristet hodet mellom pupper og lår

Og det går som det går når vi først får det på

eller

Flowen bare flytar

Sossegutter blir slått te de krypar

Og tøsen din sin blowjob, den strykar

eller

Du er med din bror mens eg knullar på din mor

Gir faen ka du tenker og faen ka du tror

eller

Teabag bitch, vi er på dumme ting

Hasj, weed, kokain, sitter fast som superlim

Slim kamelen er navnet mitt, bare kall meg for Mean Machine

I august i fjor fikk Kamelen sin egen stjerne på Bergens «Walk of fame» på Nøstet. Her sammen med skuespiller Kristoffer Joner.

Kamelens tekster uttrykker holdninger og ord rundt sex, narkotika og ulovligheter som i alle fall ikke jeg ønsker skal være en del av standard vokabularet barna våre benytter seg av.

DET er mitt problem med at Kamelen står på scenen som årets artist for ungdomsskoleelevene våre.

Det har nettopp foregått en rettssak i Bergen der ungdommer er tiltalt for å ha gjennomført seksuelle aktiviteter som de fleste av oss forbinder med pornografiske opplevelser man stort sett bare finner på internett.

Fra det jeg har fanget opp i mediene, har det til tider hersket tvil i rettssalen om hvorvidt noen av handlingene har vært utført frivillig eller ei.

Uansett har handlingene vært av en slik karakter at det er langt utenfor det som mennesker av min generasjon oppfatter som «normal» aktivitet.

Handlinger som – slik jeg ser det – kan spores direkte til den typen tekster Kamelen fremfører, og de holdningene som fremgår av disse.

Kanskje DETTE burde vært diskusjonen som må tas? Hva ønsker vi å utsette barna våre for? Bør vi ikke involvere oss i hva barn lytter til, leser og utsettes for, når det er så mange andre arenaer vi «voksne» ikke har tilgang til?

Kanskje det handler om samtaler, forståelse og toleranse. Kanskje noen bør applaudere de voksne som ønsker å ha et ord med i laget når det dreier seg om hvilke ord «forbildene» bruker?

Og kanskje handler det om at Kamelen & Co bør akseptere at noen av oss ikke synes det er greit å fremheve og forherlige dårlige holdninger og usunne vaner for skoleelever fra en scene. Kanskje det er på tide å begynne å ha disse samtalene!