Dagens inntektssystem for kommunar skapar forskjellar

Kvifor er det berre kraft og fisk som skal gi kommunar eit økonomisk fortrinn?

«Alle kommunar kan ikkje driva med fisk og straum, men alle kommunar treng inntekter for å levera tenester til innbyggjarane sine», skriv ordførar Lars Fjeldstad (Sp).

Lars Fjeldstad Ordførar i Osterøy kommune (Sp)

Som resten av Kommune-Noreg var eg spent på innektssystemutvalet sin rapport, som kom i slutten av førre månad. Etter konklusjonane i rapporten har ikkje dei negative reaksjonane latt venta på seg. Ordførarar i rike kraftkommunar har rykka ut i kø for å kritisera forslaget om å dela ti prosent av kraftinntektene deira med resten av landet.

Lat meg først og fremst seia at eg har stor forståing for deira synspunkt, då ein av hovudjobbane til ein ordførar er å snakka ned forslag som verkar negativt på kommunen ein er ordførar i.

Difor finn eg det naturleg, som ordførar i ein kommune som ville ha tent på om konklusjonane i rapporten vart innført, å snakka fram nokre av hovudmomenta i rapporten.

Dagens inntektssystem skapar store forskjellar mellom kommunar og mellom innbyggjarane. I framtida treng me eit inntektssystem som fordelar meir aggressivt. Om dette skal oppnåast ved å fordela inntekter frå kraft, fisk, eigedomsskatt eller anna, skal ikkje eg legga meg opp i. For meg er inntektssystemet litt som ein handletur på Rema 1000: Det er sluttsummen som tel.

Rapporten konkluderer med at ein bør dela på fleire naturgitte gode, men sidan det er kraftinntektene det har vore størst debatt om, er det desse eg tar føre meg i dette innlegget.

Systemet med konsesjonskraft har som uttalt mål om at det skal kompensera kommunane for nedbygd natur. Såleis er dette eit genialt system som syter for at delar av verdiskapinga ligg att i lokalsamfunnet, og det bidrar til auka vilje hjå kommunane for å legga til rette for dette.

Men er det berre kraftproduksjon som bygger ned natur? Og er det berre innbyggjarane i ein gitt kommune som vert påverka om ein legg ei elv i røyr? Min påstand er at me i dagens samfunn er såpass mobile, at det ikkje er gitt at det berre er kommunen sine eigne innbyggjar som får sine naturopplevingar redusert på grunn av utbygd kraftproduksjon.

Kraftkommunar blir kompenserte for utbygging av naturen. Biletet viser eit vasskraftanlegg i Røldal.

Så kan ein seie at kommunar med kraftproduksjon tar sitt ansvar for storsamfunnet og forsyner riket med kraft. Men kor mykje er denne kraftproduksjonen verd om ein ikkje har linjenett til å frakta krafta til der ho trengst? Kvifor vert ikkje då kommunar som har sagt ifrå seg natur til fordel for transmisjonsnett og trafostasjonar, betre belønna for sitt samfunnsansvar? Inntil nyleg var den einaste gulrota kommunar med kraftlinjer fekk, at grunneigarane måtte betala auka eigedomsskatt.

Til sjuande og sist er kommunane si kjerneoppgåve å levera velferd og driva samfunnsutvikling. Og så lenge ein skal halda på prinsippet om at alle kommunar skal levera det same, uavhengig av inntekter og storleik, er min konklusjon at inntektene må fordelast betre.

Min største kritikk mot inntektssystemutvalet er at konklusjonane deira i makro utvilsamt vil råka distriktskommunar hardare. Eg trur ikkje det er rette medisinen. Ein måte å delvis retta på det er å i tillegg inkludera inntekter frå utbytte, som store bykommunar i dag tar ut i store monn, i utjamninga.

Eg skal ikkje krevja at inntekter frå konsesjonskraft må delast på for å oppnå eit meir rettferdig inntektssystem, men eg ynskjer å påpeika at litt av argumenta mot å dela på inntektene ikkje alltid er like gode. Eg er ein stor tilhengar av at verdiskaping i størst mogeleg grad må ligga att i lokalsamfunna den vert skapt i, men saknar eit større press på at dette skal gjelda all verdiskaping, ikkje berre kraftproduksjon og havbruksnæring.

Kommunar med inntekter frå kraft og fisk har fått ei unik mogelegheit til å skaffa seg økonomisk handlingsrom andre kommunar ikkje har. Og så lenge denne mogelegheita berre skal gå til desse kommunane, er det kanskje rett at ein liten del av overskotet må delast med resten.

Inntekter frå naturgitte ressursar er akkurat det – naturgitt. Alle kommunar kan ikkje driva med fisk og straum, men alle kommunar treng inntekter for å levera tenester til innbyggjarane sine.

Eg håpar i framtida at me kan få eit inntektssystem som tar med seg all verdiskaping i ein kommune, ikkje berre kraftproduksjon og havbruksnæring. I dag får ikkje kommunane skatteinntekter direkte frå bedriftene innanfor sine grenser. Det er berre delar av inntektsskatten og eventuelt formuesskatten frå dei tilsette og eigarar som går til kommunen (om dei bur i kommunen).

Ved å gje kommunane eit større høve til å auka sitt økonomiske handlingsrom, framfor staten sitt, ved å legga til rette for alle typar næringsutvikling og verdiskaping, vil innbyggjarar i kommunar med andre fortrinn enn kraft og fisk få eit meir likestilt tilbod av tenester.

