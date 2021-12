Fjøsnissen og skolegudstjenester

Er det ikke litt rart egentlig – at det i skolen er forbudt å be bønner til Vårherre, men tillatt å synge takkesalmer til kyr?

«Er det så gale om vi går i bursdagsbesøk i kirken og feirer dette barnet en liten time hvert år?» undrer innsenderen.

Stein Eriksen Søreidgrend, Bergen

Like sikkert som amen i kirken stikker Human-Etisk Forbund hodet frem når skolegudstjenestene nærmer seg. Hva de gjør på ellers i året, er litt usikkert. Begraver døde uten håp om himmel over livet, vil jeg tro. Og andre liknende ting.

Human-Etisk Forbund har en greie når det gjelder skolegudstjenester. Det fungerer antakelig som en slags allergi: Når skolegudstjenestene nærmer seg, får de sikkert kløe og rennende øyne.

Sist ut er Christian Lomsdalen i BT 13. desember. Han er bekymret over at det ikke finnes gode alternativer for elever som ikke vil delta på skolegudstjenesten.

Har han så selv et godt alternativ? Jada. Han foreslår at man i stedet for å besøke kirken for å høre om Jesus, kunne besøke en gammel gård for å høre om fjøsnissen. Det er helt sant. Sjekk selv.

Det holder med en god titt i speilet, mener innsenderen, om humanetikerne ønsker å utforske nissen.

Vel, Lomsdalen og andre humanetikere: Hvis man ønsker å utforske fjøsnissen, holder det som regel med en god titt i speilet kombinert med en smule selvinnsikt. Lengre utflukter er unødvendige.

«Kua mi, jeg takker deg. Deilig melk du gir til meg», lyder de første strofene i en barnesang som synges overalt i skolen. Helt uten at noen protesterer. Er det ikke litt rart egentlig – at det i skolen er forbudt å be bønner til Vårherre, men tillatt å synge takkesalmer til kyr? Kommer dere på banen her, Human-Etisk Forbund?

Over hele landet arrangeres det bursdagsbesøk for barn hver eneste dag – noe humanetikerne helt sikkert synes er bra.

For to tusen år siden ble det født et lite barn. Han vokste opp og ble henrettet uten å ha gjort noe galt.

Kjære humanetikere: Er det så gale om vi går i bursdagsbesøk i kirken og feirer dette barnet en liten time hvert år?

God jul, forresten.