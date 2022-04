Det var som å få et spark i magen

Jeg var skuffet, men samtidig motivert som aldri før for å lykkes.

Sannheten er enkel, mener Vivian Camilie Saghbini: «Er du misfornøyd med jobben din? Da bør du åpne dører og utforske alternativer.»

Vivian Camilie Saghbini Salgssjef i Hubify

I lang tid hadde jeg ventet på å fortelle lederen min om at jeg ville satse. Så gjorde jeg det – og fikk til svar at det kunne jeg nok bare glemme, jeg som var alenemamma ...

Du lever bare én gang, sies det. Men nei – du dør bare én gang. Og resten av livet skal du leve. Så hvorfor blir mange værende i samme jobb i altfor mange år uten å trives?

Jeg var selv «stuck» hos en arbeidsgiver hvor de siste årene var vanskelige. Jeg var klar for nye utfordringer, men turte ikke ta den praten med lederen min – fordi jeg ønsket å være lojal.

Og da jeg endelig gutset, fortalte hva jeg følte, ble jeg møtt med dette utsagnet: «Jeg tviler på at du er klar for det, med tanke på din livssituasjon som alenemamma».

Det var som å få et skikkelig spark i magen der jeg satt. Men på en positiv måte. Jeg fikk en følelse jeg aldri hadde kjent på før. Skuffet, men samtidig motivert som aldri før for å lykkes. Lykkes med nye utfordringer!

Heldigvis endte jeg opp med å lytte til magefølelsen min, som har ført meg til der jeg er i dag. Med flere store mål oppfylt, og hvor det samtidig lages plass til nye.

Min oppfordring til deg som måtte kjenne deg igjen i situasjonen jeg var i, er denne: Ta tak. For ingen kommer til å gjøre det for deg. Bestem deg, gjør det, gjennomfør det.

Folk kan fortelle deg at det ikke ser bra ut på CV-en med jobbskifte nå. Eller at jobbsøkeprosessen er tung. Eller at det er illojalt.

Men sannheten er enkel: Er du misfornøyd med jobben din, eller gruer deg til å gå på jobb, er ingen av grunnene over gyldige.

Da bør du åpne dører og utforske alternativer.

Så enkelt er det.

