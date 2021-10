Hvem vil du være etter gjenåpningen?

For mange betyr gjenåpningen at utallige sosiale aktiviteter og forpliktelser skal tas igjen. Må alle være med på leken?

Da samfunnet åpnet opp igjen 25. september, gikk flagget til topps på Torget i Bergen.

Jens Bech-Sørensen Veileder med mastergrad i sosialpsykologi

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For mange betyr gjenåpningen at utallige sosiale aktiviteter og forpliktelser skal tas igjen. I tur og orden skal fritiden svelges av styremøter, fester, hytteturer, julebord, familietreff og foreldremøter. Mye av det skal gjerne dokumenteres.

Tanken billedgjør hos meg en parodi på «Den Norske Flokken», som ikke makter eller er i stand til mer enn å kare seg tilbake på sin rastløse kjepphest. Se hvordan vi klamrer oss fast når vi skal gjenvinne vår sosiale relevans!

Må alle være med på leken?

Vil du heller bruke det beste fra nedstengingen til å sette sunne sosiale grenser for deg selv? Da er dette et frieri til deg.

«Jeg tror vi kan velge å bruke mer av vår frie tid og oppmerksomhet på det som er meningsfullt», skriver Jens Bech-Sørensen.

I en snart toårig kollektiv feberfantasi har vi observert et forlatt Norge fra stuevinduet. Og akkurat når du leser dette, krysser noen av oss hjemmets dørterskel. Vi bugner av sosialt overskudd som dirrer etter å bli utslettet.

Nå kastes de pliktoppfyllende kroppene ut i høstmørket! Der uteblir gode og rolige samtaler med nære venner de helst skulle snakket mer med. Snart skal vi kjenne på skyldfølelse over at vi ikke makter å gi dem vår dyrebare fritid.

Jeg tror at vi som ønsker det akkurat nå, har en mulighet til å velge annerledes. Hvem vil du være nå, og hvem i livet ditt har du tid og kapasitet til å bety noe for? Tenk litt på det.

Alle husker de gode, gamle koronadagene, helt i begynnelsen. Vi klappet for de som møtte verden der ute, og vi ga varme luftklemmer til hverandre. Så tok vi en telefon til mormor.

Et av menneskets viktigste behov er å føle seg sett og inkludert. Dette gjennomsyrer deg også. Forskning viser at vi opplever sterk indre smerte når vi ekskluderes, og dette motiverer oss til å handle. For våre forfedre betydde eksklusjon en død utenfor bålets lys og varme. For oss betyr det en leilighet tom for mennesker, der ingen trenger vår kløkt og varme kropp.

Det er kanskje ikke rart at vi strever for å holde mange sosiale dører åpne. Noen får også for mange relasjoner å vedlikeholde. Og de strekker seg pliktoppfyllende, selvutslettende, etter å bli likt i hver av dem.

Les også Antall korttransaksjoner til værs under gjenåpningen

Jeg tror vi kan velge å bruke mer av vår frie tid og oppmerksomhet på det som er meningsfullt. Legg bort en uviktig uenighet på foreldremøtet. Ikke kast bort tid på noe du ikke kan endre. Gå tidlig fra julebordet hvis du ikke trives, det er ingen som egentlig bryr seg. Tenk på hvem som har gitt livsglede de siste to årene, og gjør de til din stamme. Ring dem i kveld og si høyt: «Jeg har ikke glemt deg!»

Hvis du kan, gi mindre av din tid og energi til aktiviteter du ikke liker. Det gjelder også mennesker, kroppen du ikke har og hvor trasig Instagram-kontoen din ser ut i år. Det er ingen som egentlig bryr seg.

Lev for flokken din og skap noe med dem, kun fordi det er verdi i å skape. Hvis dine setter pris på deg, blir det straks mindre viktig at andre er flinkere og mer vellykket. Du har sluttet å si at du er så sliten, og når du var sosial denne uken, hadde du faktisk skikkelig lyst. Dessuten hadde du overskudd til å delta i samtalen.

Legg fra deg alt du burde ha deltatt på. La influenserne vise hvor vellykkede de er. Akkurat i dag hører du dem ikke. Du har lagt igjen mobilen i gangen, og akkurat nå lager du vafler med kjæresten din.