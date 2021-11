Tap eller vern av verdensarvverdiene?

«Bryggengruppen har fått fagfolk til å utarbeide et alternativt forslag og presentert det for Bergen kommune, en løsning bybaneplanleggerne har erkjent er realiserbar», skriver innsenderne.

Det er fortsatt ikke fremlagt en trasé med akseptable løsninger for Bryggen.

Bernt-Håvard Øyen Direktør, Stiftelsen Bryggen

Janicke Runshaug Foss Bryggengruppen

Petter A. Visted Leder, Bryggens Venner

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siden 1979 har Bryggen vært plassert på verdensarvlisten, og Norge, som er tilsluttet verdensarvkonvensjonen, plikter å sikre at kulturminnets fremragende universelle verdier bevares. Dette er et ansvar som eiere, forvaltning, politisk posisjon og opposisjon ikke kan neglisjere.

Da tunnelutredningen med underlagsarbeid forelå i sommer, var Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen, heretter kalt Bryggengruppen, tydelig på at den skisserte tunnelløsningen vanskelig lar seg gjennomføre av kulturvernfaglige, økonomiske, praktiske og trafikale årsaker.

I sin foreløpige KUVA-rapport peker verdensarvkonsulentene på utvalgte konsekvenser en bybane vil ha for Bryggen, og de oppstiller punkt som må løses. For flere forhold er det stor eller ukjent risiko. Tilbake står vi med hovedspørsmålet: Hvilke grunnleggende verdier er det vi skal hegne om og som må sikres?

Les også Kan historien lære oss noe om Bryggen?

For dagalternativet er det fire punkt eller områder som forutsettes løst/forbedret. Det må komme til et femte punkt da kommunens plan om en rørspuntvegg på inntil åtte meters dybde og 275 meter lengde i grunnen foran Bryggen, og de konsekvenser som skapes av et slikt inngripende tiltak, ikke er skikkelig vurdert.

For tunnelalternativet er det tre punkt KUVA-rapporten mener må løses:

Usikkerheten rundt grunnvannsproblemer som tunnel kan skape.

Plan for bybanestopp i Øvregaten som eliminerer konflikt med Mariakirken.

Detaljert plan for å unngå/minske risiko for kulturverdiene ved inngangene til den planlagte tunnelen i Øvregaten.

Disse punktene er alle knyttet til et tunnelalternativ kommunens fagfolk selv har valgt, et alternativ som kommunen nå tar skritt for å modifisere.

Bernt-Håvard Øyen er direktør for Stiftelsen Bryggen. Han og medforfatterne anbefaler Bergen kommune å bruke den tid som er nødvendig for å få en tillitvekkende prosess.

Vår klare forståelse av de foreløpige KUVA-rapportene er at det fortsatt ikke er fremlagt en trasé som gir akseptable løsninger for verdenskulturminnet Bryggen. Rødt betyr stopp!

Bryggengruppen har fått fagfolk til å utarbeide et alternativt forslag og presentert det for Bergen kommune, en løsning hvor bybaneplanleggerne erkjenner at det fysisk mulig å etablere en bybanelinje.

I motsetning til forslaget med en stasjon tolv meter under vannspeilet i Vågen, foreslås en stasjon 60 meter inn i fjellet på cirka høyde med Øvregaten, og med inn-/utganger til Lodin Leppsgate og rømningsvei 80 meter i retning Fløibanestasjonen.

Stasjonen vil ligge rundt cirka syv meter over eksisterende jernbanetunnel og ikke under, som i kommunens forslag. Følgelig vil det ikke oppstå nevneverdige grunnvannsproblemer utover de jernbanetunnelen allerede skaper, og som er under løpende håndtering.

Det tredje og siste punkt, å unngå rivning av eksisterende bebyggelse, er krevende, men etter vår oppfatning fullt ut mulig å få til, jamfør utgangene fra Klostergarasjen med heis og utganger inne i eksisterende bebyggelse.

Bryggengruppens tunnelalternativ etterkommer derfor alle tre forbedringspunkt som KUVA-rapporten stiller opp. Dette i kontrast til de utfordringer som dagalternativet fører med seg. Og som vi merker oss at tilhengere av denne tar lett på, både barriereeffektene, en bybane kloss inntil Hanseatisk museum og utfordringene rundt Sandbrogaten.

Les også Få spaden i jorden på Bryggen!

Bryggengruppen har videre dokumentert at inngang til Peter Motzfeldts gate med tunnel/kulvert gjennom Nygaten og Heggebakken kan gjennomføres uten rivning av eksisterende bebyggelse. Dette betyr graving i nevnte gater i en lengde på cirka 350 meter med beskjedne kulturlag, i motsetning til dagalternativet som forutsetter graving i årevis gjennom Bergens trange sentrumsgater, og gjennom viktige arealer med fredet middelaldergrunn. En lengde på 1300 meter og det i områder med massive kulturlag.

Bryggengruppen har i en tidligere analyse av de samfunnsmessige verdier pekt på hvilke faktorer som kan og bør være med i regnestykkene. I konseptplanene har vi merket oss at en rekke sentrale økonomiske faktorer utelates eller ikke blir verdisatt. Alternative valg kan gi store besparelser.

Med utgangspunkt i kostnadsestimatene i saken, tillater vi oss å påpeke at en eliminering av kommunens «undersjøiske stasjon» ved Øvregaten, og optimalisering av denne, kan redusere kostnadene med opp mot én milliard kroner. Ved å fjerne også den foreslåtte undergrunnsstasjon ved Sandvikskirken, kan det, i lys av fremlagte kalkyler fra Bergen kommune, spares ytterligere opp mot én milliard.

Fornuften i forslaget om en underjordisk stasjon her er trukket i tvil i de sakkyndige rapporter som foreligger. Bryggengruppen mener at planfaglig må hensynet til verdenskulturminnet tillegges større vekt enn synlighetsargumentet og iveren etter å omgjøre Bergen sentrum til et stasjonsområde.

Bergen kommune må bruke den tid som er nødvendig for å gjennomføre en tillitvekkende prosess. Bybane til Åsane har vært planlagt i mer enn ti år, og banen til Åsane forventes å gå de neste 75–100.