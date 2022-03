Når barn stenges ute, går det for langt

Å utestenge russiske og hviterussiske barnelag fra Norway Cup er et kraftig bomskudd.

Vi må evne å skille mellom toppidrett og breddeidrett når det kommer til boikott av Russland og Hviterussland, mener Arild Hermstad. På bildet spiller Åsane kamp under en tidligere utgave av Norway Cup.

Arild Hermstad Talsperson for MDG

Da jeg deltok i Norway Cup første gang, var jeg elleve år. Det var en fotballfest, og en stor opplevelse for en liten gutt fra Åsane utenfor Bergen.

Vi tok toget over fjellet, spiste mat i store felleskantiner, spilte mot både norske og utenlandske lag, dro på Karl Johan og så på folkelivet og så kamper på gressbanene på Ekeberg. For oss handlet det om samhold, kameratskap og nye venner. Det var en stor opplevelse som jeg alltid vil huske.

Når Norway Cup anno 2022 nekter fotballag fra Russland og Hviterussland å melde seg på årets turnering i Oslo, så går de for langt. Vi skal støtte Ukraina, og forsøke å ramme Putin økonomisk og på andre effektive måter som undergraver hans kleptokratiske styre. Men dette er et kraftig bomskudd, selv om intensjonen er god.

«Barn skal ikke straffes for noe deres ledere har gjort», skriver Arild Hermstad (MDG).

Ledelsen i Norway Cup har etter mitt syn feiltolket Norges Idrettsforbunds oppfordring om utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere. Dette er breddeidrett, dette er en opplevelse for ungdommer som får anledning til å treffe andre ungdommer fra hele verden.

Barn skal ikke straffes for noe deres ledere har gjort, og har ingen skyld i det som skjer i Ukraina nå. Derfor ender dette vedtaket med å bli en sklitakling på unge fotballspillere fra Russland som driver breddeidrett.

Vi ser nå også historier fra hele Norge om barn med russisk opphav som blir mobbet og holdt ansvarlig for Putins barbariske handlinger. Selv om mange er skremte og sjokkerte over Putins angrep mot den ukrainske nasjonen og mot demokrati og frihet, kan vi rett og slett ikke holde på slik.

De fleste russere støtter ikke denne krigføringen og er ikke ansvarlige for regimets handlinger. Barn har null skyld for den krisen vi nå ser.

Vi må også evne å skille mellom toppidrett og breddeidrett. Det er ingen tvil om at Russland bruker og i årevis har brukt sin status som stormakt i en rekke sportsgrener og OL i 2014 for å fremme politiske mål og sminke regimet for omverdenen. Dette mener jeg ikke kan anføres mot unge fotballspillere sin mulighet til å delta i breddeidretten.

Breddeidrett er en arena for dialog, felles forståelse og en mulighet for å skape gode relasjoner. Jeg håper derfor virkelig Norway Cup revurderer denne avgjørelsen. Også russiske og hviterussiske barn bør få ta del i den opplevelsen og det samholdet som verdens største fotballturnering kan gi.

