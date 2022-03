Jeg er pasifist, men vil sende våpen til Ukraina

Ukrainas kamp er David mot Goliat. Men er ikke deres kamp vår kamp?

Utbombede barnehager og unge menn som kjemper, krever at jeg tar standpunkt, skriver Torill Otterskred.

Torill Otterskred SV-medlem

Barn, ungdom, voksne og eldre levde frem til det russiske angrepet sine liv i Ukraina. Et demokratisk land med valg av ledere. Som vårt!

Putin og kretsen rundt ham ønsket det annerledes. Nå er barnehager bombet, syke barn er stuet ned i sykehusenes mørke kjellere. For å beskyttes – ikke mot sykdommer, men kun for å overleve alt som så visst ikke er sykdomsrelatert.

Mens vi snakker om «det tredje skiftet» i likestillingskampen, er disse barnas dagligliv å ta avskjed med pappa som skal kjempe for landet deres, og mammas fortvilte kamp om å få sine barn i sikkerhet.

Når jeg ser bilder av utbombede barnehager og hengslete gutter som har erkjent at et demokratisk styresett og fritt hjemland er det aller, aller viktigste i livet nå, det de vil kjempe for – ja, da krever disse øynene at jeg, i min lune sofa, tar et standpunkt.

Det er ikke den jevne russer som er fienden, det er en snever krets rundt en ustabil, stormaktsdrømmende Putin.

Hadde jeg hatt muligheten, ville jeg personlig både finansiert og gitt våpen i hånden på en russer for å få avfyrt skudd og laget en palassrevolusjon i Kreml.

Når jeg er villig til det, skylder jeg da ikke disse unge, besluttsomme guttene våpen til å forsvare seg med? Forsvare sin rett til å leve i et demokratisk land hvor alles mening skal telle?

Putin må ikke terges, mener mange. Hvorfor sier vi det? Er vi redd en dominoeffekt hvor vi til slutt er en av mange falne brikker? Da må vel svaret være å hjelpe første brikke fra å gå over ende?

For deres skyld. For våre naboers skyld. For vår skyld.

Konsekvensene av en brennende atomreaktor kjenner ingen landegrenser. Et barns redsel for flyalarm kjenner ingen landegrenser.

Derfor vet jeg at mitt valg må bli å støtte forsendelser av forsvarsvåpen.

Denne forsvarskrigen er uten landegrenser. Denne forsvarskrigen er vår felles dominobrikke.