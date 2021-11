Å være eller ikke være for Bybanen til Åsane

Tunnelløsningen blir både dyrere og dårligere for alle dem som skal bruke banen i fremtiden.

Den foreslåtte dagløsningen er det beste alternativet for Bybanen mot Åsane, mener innsenderne fra Ap.

Even Sørland, Lillian Vangberg, Øystein Hassel, Geir Steinar Dale og Reidar Staalesen Bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet i Bergen i Utvalg for miljø og byutvikling.

En av bystyrets viktigste oppgaver i denne perioden er å vedta bybaneutbygging til Åsane. Hovedgrepene ligger nå klare, og bare små justeringer og endringer gjenstår før vi har den beste løsningen for åsabuen, for byen og bergenserne.

Bybanens ferd gjennom sentrum har skapt mye debatt. Om den skal gå i dagen gjennom byen, eller i tunnel gjennom fjellet bak, er ikke lenger en diskusjon om en mer eller mindre effektiv bane. Det er heller ikke en debatt om å forstyrre kulturminner eller ikke.

Kunnskapsgrunnlaget som fagetaten nå har lagt frem, viser at det som nå gjenstår, er en debatt om hvor brukervennlig banen blir, og ikke minst: hvor dyr den blir. Både seminaret som ble holdt mandag 27. september og fagnotatet som ble lagt frem fredag 1. oktober, viser at tunnelløsningen blir både dyrere og dårligere for alle dem som skal bruke banen i fremtiden.

Prosjektleder Solveig Mathiesen overrekker fagetatens rapport til byråd Thor Haakon Bakke (MDG) i starten på oktober.

Likevel opplever man at tunneltilhengerne ikke godtar det faglige rådet som er kommet. Tunneltilhengerne har fått FNB og Frp, som ikke ønsker en bane til Åsane i det hele tatt, med på laget. Representanter fra førstnevnte nevner at det heller bør benyttes buss. Noe som er utredet og lagt vekk for mange runder siden.

De ønsker altså å gå vekk fra saken de gikk til valg på. Mens Frp svarer forskjellig fra sak til sak.

Noen ganger er de mot alt, men bøyer seg for flertallet. Mens andre ganger er de mot alt uansett. Er dette denne gjengen Høyre, Rødt og Senterpartiet vil danne flertall med? Noen som ikke ønsker bane?

Traseen til banen ble jo egentlig avklart i forrige periode, etter politiske forhandlinger hvor de fleste partier måtte gi og ta. Dette var ingen enkel prosess, men bystyret klarte å ta en beslutning. Likevel ble vedtaket utfordret i en politisk omkamp. Vi frykter at denne omkampen vil føre til at Bybanen ikke vil bli bygget mot Åsane. I alle fall ikke med byggestart 2024/25, og mest sannsynlig ikke i det hele tatt.

Statistikken og tallenes tale er klare: Bybanen er en kjempesuksess. Der banen går i dag, har tallet på kollektivreisende økt kraftig. Det er attraktivt å bo og jobbe langs Bybanen. Suksessen vil også garantert fortsette når banen snart skal betjene en av regionens største arbeidsplasser, Haukeland universitetssjukehus, med tilreisende.

Bybanens videre skjebne har trolig vært det mest betente politiske spørsmål i Bergen i en årrekke. På bildet baner daværende byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) seg vei mellom demonstranter før et bystyremøte i 2016.

Vi vil bare kort minne om de punktene som understøtter at dagløsningen gjennom sentrum er den beste for både byen og for bergenserne:

For kulturminner og kulturmiljø er dagløsningen beste alternativ.

Det er også dagløsningen som best kan håndtere grunnvannsendringer.

Den påståtte forhøyningen av bryggen er på kun fem cm, til kote 175.

Klimagassutslippene er betraktelig lavere under anleggsfasen.

Investeringskostnadene er 2,2 milliarder lavere for dagløsning.

De årlige driftskostnadene for tunnelløsningen er inntil ti ganger så høye som dagløsningen.

Risikoen er størst for skade på kulturminner ved tunnelløsning, og er definert som uakseptabel.

En tunnelløsning vil forsinke banen til Åsane med minst fire år, og økonomien i prosjektet

vil da true med å stanse hele planen.

Vi har fått det som flertallet i bystyret ønsket: en ordentlig utredning av tunnelalternativ og et best mulig beslutningsgrunnlag. Rådene vi har fått, er entydige om at dagløsningen er best. Vi håper nå at vi i november vil kunne samle et bredt flertall for dagløsningen gjennom sentrum.

Vi må samle oss om den løsningen som vil gi oss den beste banen nordover, det beste bymiljøet, den mest effektive trafikk-håndteringen gjennom sentrum og som ikke velter kontinuerlig bybaneutbygging, og ikke minst: Dagløsningen er det rimeligste alternativet.