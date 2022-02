Byrådet er for Ringveg øst

Vi jobber for å få den til på en best mulig måte for alle i Bergen.

«Saklig uenighet med Statens vegvesen om hvordan veien skal være, er ikke det samme som å være mot ringveien», skriver byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Kristian Kvamme skriver engasjert om samferdselspolitikk og Ringveg øst i BT den 2. februar. Her må jeg få komme med en viktig avklaring.

Byrådet ønsker Ringveg øst. Det står i byrådsplattformen vår, og vi har løftet prosjektet inn som en av tre hovedprioriteringer i Nasjonal Transportplan.

Så er vi opptatt av at vi samtidig lykkes med å redusere trafikken og verne bolig- og jordbruksområder når vi bygger nye veier.

Vi håper og tror at Kvamme kan være enig med oss i at det er et gode med demokratisk involvering når store samferdselsprosjekter skal besluttes i vår kommune. Det mener i alle fall byrådet er viktig.

Når det gjelder lokaldemokratiet, har både byrådet og bystyret prioritert Nordhordlandstunnelen som viktigst nå, og vi er tydelige på at utfordringene er mye større i sør enn mellom Arna og Vågsbotn.

Imidlertid tror jeg vi alle er fullstendig enige om at Grimesvingene ikke holder mål, og at det burde vært gjort noe med dette for lenge siden.

Saklig uenighet med Statens vegvesen om hvordan veien skal være, er ikke det samme som å være mot ringveien. La det være klart: Vi ønsker Ringveg øst, og jobber for å få den til på en best mulig måte for alle i Bergen.