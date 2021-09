Bør fødselstallet i Bergen økes, byråd?

Tenk at denne oppfordringen kommer fra klimapartiet Venstre.

Ønsker vi å øke Bergens befolkning, kan vi øse fra andre kilder enn å føde flere barn, mener Haktor Øvrevik.

Haktor Øvrevik Bergen

Ifølge BT 22. september ber finansbyråd Erlend Horn byens borgere om å få flere barn. Altså, egentlig en oppfordring til økning av verdens befolkning! Fra en politiker fra klimapartiet Venstre, som vel også har bekjemping av urettferdig global levestandard på ønskelisten!

Skit i verden, leve Bergen!

Erlend Horns appell om flere barn kan få en symboleffekt, tror innsenderen.

Ønsker vi å øke Bergens befolkning, kan vi jo øse fra andre kilder: Økt import av flyktninger og utenlandsadopsjon, som begge går i riktig retning med hensyn til klima og global rettferdighet, i motsetning til økt fødselsrate.

Nå er jeg ikke bekymret for at utsagnet skal få særlig betydning for Bergens fødselsrate, i slike saker gjør nok folket sine egne valg, uavhengig av lokalpolitikernes ønsker. Men vi skal ikke se bort fra symboleffekten av slike appeller.